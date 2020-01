Yakuza Like a Dragon: Disponibile il primo DLC (Di giovedì 16 gennaio 2020) A partire da oggi Yakuza 7, noto da noi come Like a Dragon è ufficialmente Disponibile in Giappone, mentre in Europa dovremo attendere alcuni mesi. In concomitanza con il lancio del gioco è stato rilasciato il primo DLC, scopriamo cosa include. Yakuza Like a Dragon si espande con il primo DLC Il DLC Day One introduce la possibilità di cambiare il vestiario del personaggio in qualsiasi momento ad avventura ultimata, aggiunge 2 classi Demon e Bosslady ed alcuni completi. La classe Demon vi permetterà di utilizzare una chitarra elettrica in battaglia con differenti abilità, mentre Bosslady un’alabarda con mosse aggiuntive. Il pack include infine dei vestiti per i personaggi provenienti dai capitoli precedenti della saga come il completo di Kazuma Kiryu per Kasuga, quello di Goro Majima per Namba, quello di Makoto Date per ... Leggi la notizia su gamerbrain

FalcionelliFede : RT @tuttoteKit: Yakuza: Like a Dragon, la serie continuerà con la formula RPG Leggi l'articolo qui >> - tuttoteKit : Yakuza: Like a Dragon, la serie continuerà con la formula RPG Leggi l'articolo qui >> - AkibaGamers : A due giorni all'uscita nipponica di Yakuza: Like a Dragon su #PlayStation4 , ecco che SEGA torna con nuovi dettagl… -