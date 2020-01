Barbara D’Urso, seno fuori e ‘strizzato’. Selfie bollente è dire poco (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Per qualche ora Barbara D’Urso era riuscita a ‘fregare’ tutti su Instagram. La conduttrice Mediaset, uno dei volti più amati e discussi di Canale 5, aveva fatto credere di essersi fidanzata. Il suo pubblico sa bene che è single da tanto tempo ma quando tra le sue Storie sono apparse le immagini di una cena romantica e di un anello il gossip è esploso all’istante. Nelle clip, del cavaliere in compagnia di Carmelita si intravedevano solo le mani con in sottofondo alcune canzoni molto significative, da “Io che non vivo” di Pino Donaggio a “È colpa mia” di Maria Nazionale sino a “Someone like you” di Adele. Questa la colonna sonora a una cena per due, con tanto di luce soffusa e dove a un certo punto spunta pure un anello. Sull’identità dell’uomo, però, nessuna informazione dalla conduttrice, che si era limitata a commentare con la frase “Cena romantica” con tanto di emoticon di una faccina ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - witchm_ : RT @jenlisaswasabi: la moda del cosplay di barbara d’urso cresce a macchia d’olio -