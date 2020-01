Prossima giornata Liga: calendario e orari delle partite turno 19 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Prossima giornata Liga: calendario e orari delle partite turno 19 Dopo la pausa legata alle festività natalizie, la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per il primo turno del nuovo anno; la diciannovesima giornata – quella del giro di boa – comincerà venerdì 3 con due anticipi e terminerà domenica 5. Andiamo di seguito a fare una veloce presentazione del weekend liguero. LEGGI ANCHE: Extreme E 2021: campionato Suv elettrici. Gare e calendario Prossima giornata Liga: gli anticipi del venerdì Il primo match del 2020 è Valladolid-Leganés, in programma venerdì alle ore 19:00. A fronteggiarsi in questa delicata sfida salvezza, troviamo i pucelanos padroni di casa che non trovano la vittoria da inizio novembre opporsi ai pepineros, sempre a rischio retrocessione ma reduci da un buon periodo di forma. A seguire, alle ore 21:00 è il momento di ... Leggi la notizia su termometropolitico

anis_epis : @lellinara @RogerHalsted Ci mancherebbe. Presi in quel modo e all'improvviso, comunque, si sbanda a qualsiasi età.… - infoitsport : Calendario Serie A calcio, orari e programma della prossima giornata (5-6 gennaio). Il palinsesto tv -