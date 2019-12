Meglio il sesso occasionale o quello con il proprio partner?

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ilnegli anni è passato dall’essere un comportamento sessuale immorale e deplorevole ad un’abitudine sempre più in voga sia per i single ma anche per chi già vive una relazione di coppia. Al giorno d’oggi infatti una coppia stabile è spesso percepita come noiosa e senza fantasia mentre una persona che ha frequenti incontri occasionali è molto più desiderabile, attraente e fantasiosa. Si è soliti pensare che ilmordi e fuggi sia ad appannaggio soprattutto degli uomini ma una ricerca dello psicologo Conley pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology ha smentito questo falso mito che vorrebbe le donne meno interessate alin quanto maggiormente attratte da relazioni affettivamente stabili. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delper una donna? E’ stato dimostrato che avere rapporti occasionali può migliorare ...

