Ambra Lombardo e Barbara D’Urso | tra le due è gelo totale L’ex gieffina risponde così

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La vicenda tra, Kiko Nalli e Gaetano Arena è ufficialmente terminata. Dopo i gossip degli scorsi giorniha deciso di mettere la parola fine diffidando Mediaset: nonostante quindi il Grande Fratello e gli inizi in televisione, per la modella ora la vita privata dovrà rimanere veramente privata. Come raccontato in esclusiva al settimanale Di Più Tvla 32enne ha inviato una diffida a Mediaset, in modo che l’argomento non venga più affrontato in alcuna trasmissione. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha spiegatoal settimanale.“Ho fatto inviare dal mio avvocato ...

