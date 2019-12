Salerno | presentato il bando “Giovani in Comune”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Si è svolto ieri pomeriggio, a Palazzo Sant’Agostino, l’incontro utile a presentare ildella Regione Campania “Giovani in Comune” rivolto ai Comuni della Campania, che abbiano istituito i forum della gioventù, per favorire e sostenere la partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale in settori importanti di interesse come lo sport, la formazione, la cultura, la creatività, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la lotta alla violenza e delinquenza, la lotta alla discriminazione e l’accesso ai diritti. La scadenza è prevista per il 18 dicembre. L'articoloilinproviene da Anteprima24.it.

