Nuoto | Federica Pellegrini | “Soddisfatta del mio tempo nei 200 sl nonostante la

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019)vince i suoi 200 stile libero negli Assoluti invernali di Riccione, prima manifestazione utile per ottenere il pass alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra non ottiene il crono di 1’55″4 (limite), ma comunque mette in scena una grande prova perché mai era stata così consistente a dicembre. Sì perché ildi 1’56″36, che le ha regalato la vittoria, è ottimo, facendo tutte le valutazioni del caso: fatiche per le tante gare fatte in questi mesi e una preparazione non al 100%. Per questa ragione, le indicazioni in vista dei Campionati Italiani primaverili, dove l’azzurra vorrà fare il crono a “Cinque Cerchi”, sono confortanti: “Sono stanchissima ma felice. Il riscontro mi soddisfa perché ottenere undel genere in questa fase dell’anno è segno che quello che stiamo facendo va bene. A dicembre non ...

