‘Ndrangheta | il presidente della Valle d’Aosta si dimette | le accuse

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo le pesanti, arrivano le dimissioni di Antonio Fosson. Ilregioned’Aosta, avrebbe chiesto favori alla ‘Ndrangheta Nella giornata di ieri, pesantiavevano coinvolto Antonio Fosson,Regioned’Aosta. Ilinfatti era indagato per alcuni contatti con esponentiNdrangheta calabrese. Il tutto era partito da un’inchiesta … L'articolo ‘Ndrangheta, ild’Aosta si: leproviene da www.inews24.it.

