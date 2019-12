Scalea | arrestato sindaco Licursi per assenteismo all'Asp di Cosenza

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ildi, Gennaro, impiegato dell'Azienda sanitaria provinciale di, è statodalla Guardia di finanza con l'accusa di essersi assentato arbitrariamente dal posto di lavoro. Altri tre dipendenti dell'Asp sono stati sospesi perché sarebbero stati suoi complici. Le accuse Secondo gli investigatori, come riporta la Gazzetta del Sud, timbrava il "cartellino", ma poi lasciava l’ufficio e si dedicava alle proprie attività personali. In alcuni casi ildiavrebbe anche attestato di essersi recato in “missione” per conto dell’ufficio, ma anche in questo caso si sarebbe occupato di questioni non attinenti al proprio lavoro. Sempre scondo gli inquirenti, i colleghi considerati complici dicertificavano che la missione si era svolta regolarmente, nonostante ilnon si fosse nemmeno mai recato presso le ...

Agenzia_Italia : Timbrava il #cartellino e andava via, arrestato il sindaco di Scalea - 1958Aldo : RT @serebellardinel: E' questa l'Italia,è così che il vecchio sistema l'ha fatta funzionare per decenni!! Anche oggi è stato arrestato il S… - KainaPi : RT @fanpage: Scalea, timbra il cartellino e se ne va senza lavorare: arrestato il sindaco Gennaro Licursi -