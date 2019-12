Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso bacchetta l’inviata ai funerali della mamma di Al Bano

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ieri, mercoledì 11 dicembre 2019, l’ultimo saluto a Jolanda Ottino, ladi AlCarrisi. Una cerimonia semplice quella che si è svolta a Cellino San Marco, piccolo paese dove l’anziana signora viveva. Una folla è accorsa per partecipare alle esequie96enne che le persone del posto hanno definito una “donna speciale, generosa come poche”. A seguire in diretta idiJolanda la trasmissioneCinque di5,D’Ursol’inviata aidi AlLa conduttrice partenopea, da sempre vicina alla famiglia di Al, ha voluto seguire e raccontare l’estremo saluto a Donna Jolanda, collegandosi in diretta da Cellino San Marco con la sua inviata Ilaria Dalle Palle, che ha raccolto le varie testimonianze davanti alla Chiesa. All’uscita del feretro, ...

