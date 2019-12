LIVE Trento-Fenerbahce Istanbul 0-2 | Champions League volley 2020 in DIRETTA | difficoltà

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della sfida – Il programma della partita 5-9 Sbaglia il servizio Cebulj. 5-8 Muro di Candellaro su Ter Maart, finalmente! 4-8 Hidalgo sfiora l’ace, ma la palla finisce fuori. 3-8 Primo tempo di Sikar, time-out per Lorenzetti. 3-7 Parallela di Hidalgo, che abbatte Giannelli. 3-6 Ter Maart, fortunatamente, sciupa la palla del +5. 2-6 Muro di Sikar su Kovacevi, che lascia il campo a Cebulj. 2-5 Ancora incontenibile Ter Maart in attacco. 2-4 Sbaglia l’opposto olandese dai nove metri. 1-4 Mani-out di Ter-Maart, provano a scappare subito via i turchi. 1-3 Primo tempo nei tre metri per Batur. 1-2 Entra bene in partita Vettori, ottimo attacco in diagonale. 0-2 Ace di Rossard. 0-1 Si parte con un’invasione di Lisinac. Nel frattempo Vettori ha preso il posto di Djuric. 21:30 Adesso si fa dura, ma non perchè i ...

