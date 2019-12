Un cane va a trovare il suo proprietario malato di Alzheimer | la reazione dell’uomo è

bigodino

Michelle Karpaitis era cresciuta con i suoi nonni. Non aveva i genitori da quando era molto giovane. Quando Michelle ha festeggiato 8 anni la famiglia si è allargata con l'arrivo di undi nome Cake. Quando il nonno Tony si ammalò didimenticò molte cose. Ma non il suo amico peloso. Cake venne trovato sul ciglio della strada. Era davvero piccolissima. Il nonno Tony aiutò Michelle a prendersi cura della cagnolina e a renderla una pelosetta tra le più felici del mondo. Non è stato semplice, perché Cake ha avuto una storia molto difficile ed era unmolto insicuro. Proprio per questi motivi Cake aveva sviluppato alcuni problemi comportamentali come il disturbo d'ansia da separazione, l'iperattività e alcune ossessioni. Ma Tony ha insegnato alla nipote a lavorare duramente per chi si ama. Tanto che Michelle è diventata una specialista in psicologia dei

