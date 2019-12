DIRETTA DORTMUND SLAVIA PRAGA Video streaming tv | l' arbitro è Sergei Karasev

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 10 dicembre 2019)tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League nel girone F.

mikegold1960 : @KurtBrandl @SantucciFulvio Meno male che non è visibile il risultato del Dortmund in diretta come lo scorso anno.… - Calciodiretta24 : Diretta Dortmund – Slavia Praga: risultato e tabellino in tempo reale -