Arbitri Europa League | le designazioni per i match di Roma e Lazio

(Di martedì 10 dicembre 2019), ecco leufficiali per le gare di. L’inglese Pawson per i giallorossi, Jovanovic per i biancocelstisono chiamate all’appello per l’ultima giornata dei rispettivi gironi di. I giallorossi hanno il destino nelle loro mani, mentre i biancocelesti sono in una posizione più complicata. Intanto sono state comunicate learbitrali delle due gare. La squadra di Fonseca, in casa col Wolfsberger, sarà diretta dall’inglese Craig Pawson, mentre i ragazzi di Inzaghi dal serbo Srdjan Jovanović. Leggi su Calcionews24.com

