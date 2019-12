Evo Morales ricomincia da Cuba

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo essere stato rovesciato lo scorso 10 novembre e aver trovato rifugio in Messico, Evoè partito venerdì scorso alla volta di. Mentre le personalità vicine all’ex leader boliviano hanno sostenuto che si trattasse di un viaggio medico per andare a curarsi sull’isola caraibica, in Messico è trapelata la possibilità che il viaggio sia il primo passo per un tentativo dell’ex presidente di tornare alla guida della Bolivia nel minor tempo possibile. La destinazione sarebbe stata scelta in quanto l’Avana è uno dei pochi alleati su cuipuò contare nell’America latina, dopo che la maggioranza dei Paesi sudamericani ha riconosciuto Jeanine Anez come legittimo presidente ad interim. Dopo aver accusato la comunità internazionale e in particolar modo gli Stati Uniti di aver orchestrato un colpo di Stato,è intenzionato più che mai a ...

