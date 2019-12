Krampus | botte durante la sfilata di San Nicola a Vipiteno | demoni mascherati contro la

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Polemiche intorno alla tradizionaledei, i diavoli, ain occasione della festa di San, che si è trasforma in una spedizione punitiva con tanto di calci e pugnila folla, come testimoniato da alcuni filmati finiti in rete. I carabinieri di Bolzano hanno aperto le indagini ma loro si difendono: "Già identificato e redarguito il responsabile".

Ponzietto : RT @Pennacchiiiii: A volte i demoni escono per davvero, alla faccia delle proloco e del turismo (vedi il mio post sulle maschere) #krampus… - jacopogiliberto : RT @Pennacchiiiii: A volte i demoni escono per davvero, alla faccia delle proloco e del turismo (vedi il mio post sulle maschere) #krampus… - Alien1it : Ma che schifo di gentaglia infetta sto #Krampus. Violenza e botte a Vipiteno: i demoni si scagliano contro gli immi… -