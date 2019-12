Ivana Icardi punge Wanda | Non è adatta come opinionista del GF Vip

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Marco Gentileè tornata a parlare diNara e del suo nuovo ruola daal GF Vip: "Non èper me, non conosce bene l'italiano e vuole solo visibilità" Maurodopo incomprensioni, tira e molla, polemiche e schermaglie ha prima prolungato il suo contratto con l'Inter ed ha poi lasciato Milano per trasferirsi momentaneamente a Parigi, al Psg di Thomas Tuchel. L'ex capitano nerazzurro ha deciso di lasciare la squadra che l'ha visto protagonista per diversi anni dato che avrebbe rischiato di finire solo in tribuna dall'inizio alla fine della stagione.sta facendo bene al Psg e sogna il riscatto da parte del club transalpino che con "soli" 70 milioni di euro si garantirebbe però un bomber che in carriera ha segnato quasi 150 reti in carriera nei tre club nei quali ha giocato: Sampdoria, Inter e appunto la squadra campione di Francia in ...

news24_napoli : Icardi, le confessioni della sorella Ivana: “Mi ha bloccato sul… - SiamoPartenopei : Icardi, le confessioni della sorella Ivana: 'Mi ha bloccato sul telefonino! Wanda non conosce l'italiano e...' - Jangel_Fdez : @TransfugaVital E Ivana Icardi -