LIVE Novara-VakifBank Istanbul 2-1 | Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | le

(Di giovedì 5 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-18 Confusione, Hancock sbaglia due appoggi e le piemontesi regalano il punto. 19-17 Vasileva sbaglia la ricezione e Gabi mette giù in parallela. 19-16 Servizio out di Brakocevic. 19-15 Errore in difesa delle turche e Vasileva mette giù praticamente senza mura. 18-15 Sfortunata, Chirichella tiene la palla ma finiscemente nel campo delle turche e Haak mette giù senza muro. 18-14 Errore in attacco di Karakurt! 17-14 Le turche non concedono più niente, difendono qualsiasi palla. Karakurt tira forte e pizzica la linea di fondo campo. Barbolini richiama di nuovo le sue ragazze! 17-13difende per tre volte poi Brakocevic viene murata. Le piemontesi devono tornare a in partita! 17-12 Haak tira forte sulle mani del muro, palla out. 17-11 Haak in diagonale passa tra le mani del muro. 17-10 FANTASTICA BRAKOCEVIC!!!! ...

