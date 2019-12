Lega | Gualtieri | “Salvini ha alzato le tasse e aumentato il debito pubblico Uscita

Gualtieri difende il negoziato sul Mes : "Noi credibili - Lega nemica d'Italia" : “E’ noto che Borghi e la Lega sono per l’uscita dell’Italia dall’euro e si confermano nemici dell’Italia perché, se si facesse come dicono loro, gli italiani perderebbero stipendi e pensioni e l’Italia sarebbe un paese più povero”. Al termine della riunione con i colleghi del'Eurogruppo, prima di ripartire per l’Italia, dove relazionerà a Giuseppe Conte che “ho ...

Mes - Gualtieri attacca la Lega : “E’ nemica dell’Italia”. La replica di Salvini : “Pronti alla piazza” : Mes, Gualtieri attacca la Lega: “Vuole uscire dall’Europa. E’ nemica dell’Italia”. La replica di Salvini: “Pronti a chiedere l’aiuto degli italiani”. ROMA – Mes, Gualtieri non ci sta e attacca la Lega. Al termine dell’Eurogruppo il ministro dell’Economia non ha perso tempo per dare una ‘stoccata’ al partito di via Bellerio: “Il partito di Salvini vuole uscire ...

Lega - Giorgetti : “Elezioni anticipate se vinciamo in Emilia Romagna? Boh - secondo me non cambierà niente”. E attacca Gualtieri sul Mes : “Mes? Quello che non va è che decisioni vitali sull’economia e sulla vita dei cittadini sono trasferiti a un organismo ‘privato’, dove dei signori, coperti da immunità totale, che non rispondono a nessuno, tantomeno ai Paesi di provenienza e ai rispettivi Parlamenti, decidono se far morire o meno l’economia e la finanza di uno Stato”. Sono le parole del deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di ...

Lega - Giorgetti : “Elezioni anticipate se vinciamo in Emilia Romagna? Boh - secondo me non cambierà niente”. E attacca Gualtieri sul Mes : “Mes? Quello che non va è che decisioni vitali sull’economia e sulla vita dei cittadini sono trasferiti a un organismo ‘privato’, dove dei signori, coperti da immunità totale, che non rispondono a nessuno, tantomeno ai Paesi di provenienza e ai rispettivi Parlamenti, decidono se far morire o meno l’economia e la finanza di uno Stato”. Sono le parole del deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, ospite di ...

**Gdf : Gualtieri - ‘lotta contro ilLegalità per crescita e libertà impresa’** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “La Guardia di Finanza, è la forza di polizia deputata per legge a prevenire, ricercare e reprimere non solo l’evasione e l’elusione fiscale ma, più in generale, tutti i fenomeni di illegalità che mettono in pericolo i bilanci pubblici, la libertà negoziale, la libertà d’impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio, ovvero gli assi portanti della nostra ...