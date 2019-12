Morire di clima | Italia al 6° posto al mondo nell’ultimo decennio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nell’ultimo, l’è stata il sesto Paese alper morti da eventitici estremi. Un dato inquietante che dimostra tutta la fragilità del nostro Paese ma anche come le condizioni meteorologiche estreme, legate ai cambiamentitici, stiano colpendo non solo i Paesi più poveri come Myanmar e Haiti, ma anche alcuni dei Paesi più ricchi del. Tanto che nel 2018 è stato il Giappone il Paese più colpito dagli eventi meteorologici estremi, seguito da Filippine, Germania, Madagascar, India, Sri Lanka, Kenya, Rwanda, Canada e Fiji. Lo rileva ilte Risk Index 2020, lo studio annuale realizzato da Germanwatch che calcola in quale misura i Paesi delsono stati colpiti da eventitici estremi (tempeste, inondazioni, ondate di calore, ecc.) e li classifica in base alla loro vulnerabilità a tali eventi. Tornando all’, nel 2018 ...

