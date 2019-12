Impeachment a Trump | balzo avanti alla Camera

Usa - approvato rapporto per Impeachment Trump : prove schiaccianti : Roma, 3 dic. (askanews) – La commissione Intelligence della Camera ha approvato il rapporto sull’impeachment del presidente Usa Donald Trump. Un documento di 300 pagine secondo cui ci sono “prove schiaccianti” di “condotta inappropriata” da parte dell’inquilino della Casa Bianca. Nel rapporto ufficiale della commissione parlamentare che sovrintende l’inchiesta si sottolinea, appunto, “che il ...

Impeachment - il dossier sull’Ucrainagate passa alla Camera : «Trump peggio di Nixon» : Donald Trump ha «abusato del suo potere», «ostacolato la giustizia» e «sollecitato l’interferenza di un governo straniero, quello dell’Ucraina, per trarre vantaggio nella sua rielezione». Questa la conclusione del rapporto della commissione intelligence della Camera USA, presentata dal suo Presidente Adam Schiff il 3 dicembre ed approvata dalla maggioranza. Contrari tutti i repubblicani, in minoranza alla Camera. Il documento fornirà ...

Impeachment - così Zelensky “scagiona” Trump : Nessuna pressione da parte del presidente Usa Donald Trump e nessun “quid pro quo”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky corre in soccorso a The Donald e conferma in una lunga intervista rilasciata al Time che il tycoon non gli ha mai chiesto di indagare Joe Biden e suo figlio Hunter in cambio dello stanziamento di aiuti militari. “Non ho mai parlato con il presidente di un quid pro quo” ha confermato Zelensky. ...

Impeachment : come finirà per Donald Trump? : Negli USA va avanti l'inchiesta per l'Impeachment di Donald Trump. Ecco tutti i precedenti e i dati dei sondaggi. di Francesco Magni come noto è in corso la procedura di Impeachment contro il Presidente Donald Trump in seguito alle dichiarazioni di due whistleblowers in merito a presunte pressioni effettuate sul Governo ucraino, sia personalmente sia per il tramite di alcuni collaboratori personali come l'ex sindaco di New York Rudy Giuliani. ...

Casa Bianca - Donald Trump non parteciperà ad audizione su Impeachment : Gli avvocati del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non hanno escluso la futura partecipazione, ma hanno affermato che non sarebbero apparsi alla prima udienza pubblica del comitato giudiziario, con esperti legali che offriranno valutazioni sull’impeachment. WASHINGTON – Domenica gli avvocati del presidente Trump hanno dichiarato che non avrebbero partecipato alla prima udienza pubblica di […] L'articolo Casa Bianca, ...

Impeachment - Trump al contrattacco e sfida i Dem : “Voglio il processo in Senato” : "Voglio il processo in Senato". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato, durante un'intervista a Fox News, di volere l'Impeachment e il processo, come dichiarato ieri da un suo portavoce. Parlando delle accuse contro di lui, ha detto di aver voluto che il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, si occupasse di Ucraina "perché è un grande combattente contro il crimine" e per i problemi che stava avendo con l'allora ...