Milano | mille studenti in corteo per il clima | “Dalla politica solo spot | nessun

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) “Non possiamo accontentarci delle parole mentre le emissioni di Co2 continuano ad aumentare. Adesso servono fatti”. È questo l’appello dei ragazzi, circa un migliaio, di Fridays for Future che oggi sono scesi in piazza aper il quarto sciopero globale per il. Il, con cartelli e maschere, è partito da piazza Cairoli e si è snodato per le vie del centro.“A oggi il decretoè stato svuotato dei suoi contenuti più importanti. È insufficiente perché i tempi della transizione ecologica sono troppi lunghi” denunciano gli attivisti milanesi ricordando che “Venezia non si salverà se diventerà plastic free, ma si salverà se cambierà il modello di sviluppo” L'articoloinper il: “Dallaprovvedimento efficace. Decreto? Svuotato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

