Inter | Conte non lo vorrebbe più | possibile cessione a gennaio per Borja Valero

Inter - il contenuto della lettera minatoria inviata ad Antonio Conte : “sappiamo dove vivi e chi è tua figlia” : Vengono fuori i primi dettagli in merito alla lettera minatoria inviata ad Antonio Conte nei giorni scorsi: il mandante parla al plurale e prende di mira Conte, i familiari e anche il preparatore Pintus Nei giorni scorsi, presso la sede dell’Inter, è stata fatta recapitare una lettera minatoria all’indirizzo di Antonio Conte. La missiva, come riporta ‘La Stampa’, era scritta in un italiano corretto e in forma medio-alta, dettaglio che ...

Inter - non solo Conte - anche il preparatore atletico Pintus minacciato nella lettera anonima : Repubblica racconta un altro dettaglio sulla lettera minatoria arrivata all’Inter la settimana scorsa. Una missiva anonima, che nessuno ha rivendicato, e che Conteneva minacce al tecnico nerazzurro Antonio Conte e alla sua famiglia. Secondo quanto scrive il quotidiano, le intimidazioni riguardavano anche il preparatore atletico dell’Inter, Antonio Pintus. Al momento sono in corso le analisi sul proiettile che era nella busta e sulla ...

