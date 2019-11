SPORTITALIA | Raiola nella sede del Milan Si tratta Ibrahimovic

Fonte : calciomercato.napoli

(Di mercoledì 20 novembre 2019)del. SiCALCIOMERCATO IN TEMPO REALE – Mino, agente di Zlatan, è appena sbarcatodel. Sul piatto, secondo quanto riferito da, ci sarebbe l’ingaggio dello svedese. Al momento non sono state ancora rese le cifre esatte dell’operazione, ma lativa starebbe ora … L'articolodel. SiCalciomercato Napoli.

G10UV : RT @tvdellosport: ??| ALLARME RAIOLA #Pogba, #Insigne, #Kean e #Balotelli: gli assistiti di Mino #Raiola che in questa stagione stanno affr… - manuhellt : RT @tvdellosport: ??| ALLARME RAIOLA #Pogba, #Insigne, #Kean e #Balotelli: gli assistiti di Mino #Raiola che in questa stagione stanno affr… - tvdellosport : ??| ALLARME RAIOLA #Pogba, #Insigne, #Kean e #Balotelli: gli assistiti di Mino #Raiola che in questa stagione stann… -