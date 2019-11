Migranti | Ocean Viking ne salva altri 30 A bordo ora sono 125

Migranti - la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà - salvate 94 persone : La Ocean Viking, la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, in mattinata ha soccorso un gommone in difficoltà salvando 94 persone. Tra di loro si contano 11 donne (di cui 4 in gravidanza) e 38 minori, alcuni dei quali molto piccoli. I Migranti hanno dato l'allarme contattando Allarm Phone che a sua volta ha contattato la nave umanitaria più vicina, la Ocean Viking.Continua a leggere

Ong di nuovo pronte alla carica : 94 Migranti a bordo della Ocean Viking : Mauro Indelicato Su Twitter l'organizzazione non governativa francese Sos Mediterranée ha annunciato che con la propria nave Ocean Viking ha soccorso 94 migranti nel Mediterraneo, non lontano dalle coste libiche Sono 94 i migranti recuperati dall’Ong Sos Mediterranée e fatti salire a bordo della Ocean Viking, la nave usata dall’organizzazione francese assieme a Medici Senza Frontiere per le missioni nel Mediterraneo. Ad annunciare ...

La Ocean Viking a Pozzallo : finita l’odissea per 104 Migranti : «Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo sicuro», afferma Sos Mediterranee su Twitter

La nave Ocean Viking con 104 Migranti è arrivata a Pozzallo : E' finita dopo 11 giorni l'odissea per i 104 migranti della nave Ocean Viking che e' arrivata al porto di Pozzallo.

La Ocean Viking sbarca a Pozzallo - ma ci sono altri 105 Migranti bloccati in mare : La nave ha attraccato nel porto in provincia di Ragusa: delle 104 persone a bordo, 70 verranno ricollocate in Francia e...

La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo. "Finisce l'odissea per i 104 Migranti" : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, con 104 migranti a bordo salvati lo scorso 18 ottobre, ha attraccato al porto di Pozzallo. “Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo sicuro”, afferma Sos Mediterranee su Twitter, celebrando la “fine della lunga odissea”.UPDATE: #OceanViking ha attraccato al porto di #Pozzallo, ...

Migranti : Sos Med - 'dopo 12 giorni finalmente sbarco Ocean Viking in luogo sicuro' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "#OceanViking ha attraccato al porto di #Pozzallo, Italia. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo Sicuro". Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo l'attracco al porto di Pozzallo.

Migranti - Ocean Viking giunta a Pozzallo : 9.10 La Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere, con 104Migranti a bordo salvati lo scorso 18 ottobre ha attraccato al porto di Pozzallo. "Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro", afferma Sos Mediterranee su Twitter, commentando la "fine della lunga odissea".

Migranti : attesa a Pozzallo Ocean Viking con 104 persone a bordo : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - E' attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo la nave Ocean Viking, con i 104 Migranti salvati il 18 ottobre. A bordo anche bambini piccoli e donne. A dare il via libera è stato ieri sera il Viminale, che ha autorizzato lo sbarco. I Migranti saranno ricollo

Ocean Viking a Pozzallo per lo sbarco. 105 Migranti ancora bloccati su Open Arms e Alan Kurdi : Ocean Viking con 104 migranti si trova al porto di Pozzallo, dove le persone verranno sbarcate a breve. Ma altre 105 persone attendono l'indicazione di un porto sicuro: si tratta di 90 migranti salvati due giorni fa da Alan Kurdi e di altri 15 recuperati ieri da Open Arms: tra loro ci sono anche bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti E OCEAN VIKING/ Dopo l'Umbria - uno sbarco "politico" per non perdere voti : I 104 MIGRANTI della OCEAN VIKING sbarcano a Pozzallo: Francia e Germania ne prenderanno 70. Ma all'Italia servirebbe cancellare Dublino

Viminale - i Migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo : La Ocean Viking sbarcherà i migranti a Pozzallo. Lo fa sapere il Viminale. "Con riguardo ai migranti che sono a bordo della Ocean Vicking

Migranti : sindaco Pozzallo - '104 Ocean Viking rimarranno pochissimo in hot spot' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - I 104 Migranti della Ocean Viking rimarranno "pochissimo tempo" nell'hot spot di Pozzallo. A renderlo noto è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha ricevuto la telefonata del prefetto Michele Di Bari, direttore del Dipartimento delle Libertà civili e l’immigraz

I Migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo : La nave Ocean Viking (foto: ALESSANDRO SERRANO/AFP/Getty Images) Martedì 29 ottobre il governo ha autorizzato lo sbarco in Italia dei 104 migranti che erano stati soccorsi dieci giorni fa dalla Ocean Viking, la nave gestita dalle ong Medici senza frontiere e Sos Méditerranée. Tra di loro ci sono 41 minori e 10 donne, di cui due incinte. Il Viminale, che ha dato la notizia, ha fatto sapere che i migranti arriveranno a Pozzallo, nel Sud della ...