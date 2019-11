LIVE F1 | GP Brasile 2019 in DIRETTA | gara in tempo reale dalle 18 10 | Vettel punta alla

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(17 novembre) – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buona sera e bentrovatidel GP del, ultimo atto del Mondialedi F1. Sul circuito di Interlagos godremo di un grande spettacolo e la corsa si prevede assai avvincente ed incerta. La Ferrari dovrà fare i conti con la penalità a Charles Leclerc. Il monegasco partirà in 14esima posizione in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit della sua Rossa, dopo il quartoottenuto nel time-attack. I tecnici del Cavallino Rampante, infatti, non hanno potuto far altro che cambiare l’unità n.2 usata ad Austin (Stati Uniti) e nello stessonon sono riusciti a recuperare il motore EV03 danneggiato nel corso delle FP3 in Texas. Pertanto si prefigura una corsa ad handicap per Charles, che ...

