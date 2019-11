Palermo | controlli sulle strade | 158 multe a scooteristi senza casco e assicurazione

Palermo : Lega - ‘ok controlli Monte Pellegrino ma serve piano riqualificazione’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – Un piano per riqualificare l’area di Monte Pellegrino nei pressi del Santuario di Santa Rosalia, a Palermo, e magari riconoscerla come zona di ‘mercato storico’. A lanciare la proposta è il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo Igor Gelarda dopo il blitz anti-abusivismo della polizia municipale nei confronti dei commercianti di quella zona. Una deLegazione è stata ...

Palermo : Lega - ‘ok controlli Monte Pellegrino ma serve piano riqualificazione’ (2) : (Adnkronos) – Oggi si riunirà il tavolo tecnico convocato dall’assessore Piampiano e la Lega ha chiesto la partecipazione anche di alcuni rappresentanti del consiglio comunale. “Nelle more di una riprogrammazione per mettere tutto in regola, abbattendo tutti gli abusi edilizi che sono intollerabili, bisogna trovare una soluzione per riaprire immediatamente tutte le attività – prosegue il capogruppo del Carroccio ...

Palermo : vigili aggrediti alla Fiera dei morti - Piampiano 'più controlli su ambulanti' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Giro di vite nei confronti dei venditori ambulanti. Ad annunciarlo è l'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano che, questa mattina, ha incontrato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina e il capo area Sviluppo economic

Palermo : vigili aggrediti alla Fiera dei morti - Piampiano ‘più controlli su ambulanti’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Giro di vite nei confronti dei venditori ambulanti. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano che, questa mattina, ha incontrato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina e il capo area Sviluppo economico Luigi Galatioto. Sul tavolo gli scontri avvenuti durante la Fiera dei morti di piazzale Giotto in cui due agenti della municipale ...

Rifiuti : controlli incrociati a Bellolampo - stasera raccolta regolare a Palermo : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – Nuovi controlli ai Rifiuti della discarica di Bellolampo. E’ quanto deciso dal prefetto di Palermo Antonella De Miro che al termine del vertice di oggi con Comune, Regione e Rap, ha fissato nuovi controlli alla discarica per domani mattina. I Rifiuti verranno esaminati ‘in loco’ alla presenza sia dell’Arpa che dei rappresentanti legali delle discariche catanesi che nei giorni ...

Palermo : controlli contro abusivismo commerciale - sanzioni e sequestri : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - I carabinieri della compagnia San Lorenzo di Palermo ed il personale della capitaneria di porto, hanno espletato congiuntamente un’attività per il contrasto dell’abusivismo commerciale in materia di vendita di prodotti ittici. Sono state effettuate 4 ispezioni. Due nei