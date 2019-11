Il Pd adotta la manovra di Gualtieri | Non sarà snaturata | modifiche su plastic tax

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Quando a metà mattina Robertolascia il Senato per rientrare a via XX settembre, porta con sé un sostegno importante. Quello dei senatori del Pd, il suo partito, allache proprio a palazzo Madama sta muovendo i primi passi del suo iter parlamentare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti alla riunione parla di una convergenza “totale” alla linea del Tesoro: la legge di bilancio non sarà “” in Parlamento. Un segnale politico chiaro, che fa quadrato intorno al ministro dell’Economia e che è anche funzionale a dire agli altri partiti della maggioranza che l’arrembaggio non è un’opzione da contemplare. Per capire perché la posizione assunta dai senatori dem è importante in un’ottica di rafforzamento della linea diè utile ...

