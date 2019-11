Infortunio Pellegrini | il calciatore del Cagliari lascia il ritiro dell’Under 21

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019)– L'Italia Under 21 si prepara per le prossime due gare di qualificazione agli Europei del 2021 contro l'Islanda, sabato a Ferrara, e l'Armenia, il 19 novembre a Catania, nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie per l'allenatore Paolo Nicolato. Dopo il difensore Bastoni il tecnico ha dovuto fare i conti con altre due defezioni, anche Lucadele Davide Frattesi dell'Empoli hannoto ila causa di infortuni subiti durante il raduno. Nicolato aveva convocato in via precauzionale Alessandro Tripaldelli del Sassuolo e Nicolò Casale al posto deldell'Inter Bastoni.

