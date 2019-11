Accadde oggi | 11 novembre 2007 | la tragica morte di Gabriele Sandri

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Accadde oggi - 7 novembre 1999 : Shevchenko si fa parare un rigore dal difensore Bilica : Kyle Walker è andato in porta per difendere i pali del Manchester City contro l’Atalanta ed è riuscito a non subire gol negli ultimi 10 minuti. Ma c’è chi ha fatto ancora meglio ed è, a suo modo, rimasto nella storia. I rigori che Shevchenko non dimenticherà mai sono 3: il primo è quello del maggio 2003 contro la Juventus nella finale della Champions League, il secondo, purtroppo per i tifosi milanisti, è quello del 2005 contro ...

Accadde oggi - 6 novembre 2002 : muore Gianluca Signorini - l’indimenticato e indimenticabile capitano del Genoa : Diciassette anni. Sono passati diciassette lunghi anni da quel 6 novembre 2002, data in cui ci lasciò Gianluca Signorini. Un ricordo indelebile per tutti gli amanti dello sport, un calciatore, ma prima di tutto un uomo fantastico dal punto di vista dei valori e della personalità. Sincero, determinato, schietto e coraggioso, questo è il ritratto di Signorini. Un leader, un vero capitano, sempre composto e leale. Signorini ha giocato in ...

Accadde oggi : il 5 novembre 1605 la Congiura delle Polveri - ha ispirato il film “V per Vendetta” : “Remember, remember! The fifth of November, The Gunpowder treason and plot; I know of no reason Why the Gunpowder treason Should ever be forgot!“ Il 5 novembre del 1605 è ricordato per il complotto conosciuto come “The Gunpowder Plot“, la Congiura delle Polveri: aveva come scopo l’uccisione del re Giacomo I d’Inghilterra ed il suo governo in un modo piuttosto spettacolare. Il piano prevedeva infatti ...

Accadde oggi : il 4 novembre 1918 finisce la Prima Guerra Mondiale per l’Italia : Con un’offensiva iniziata il 24 ottobre, ad un anno esatto dal disastro di Caporetto, l’esercito italiano vince la Prima Guerra Mondiale. L’armistizio firmato a Villa Giusti, a Padova, da Pietro Badoglio e dal generale austriaco Victor Weber von Webenau fissa definitivamente alle ore 15 del giorno 4 novembre la cessazione delle ostilità. Il 31 ottobre 1918 i generali austro-ungarici e quelli italiani si incontrarono a Villa Giusti per discutere ...

Accadde oggi : il 3 novembre 1957 la cagnolina Laika moriva sullo Sputnik : Era solo il primo di tanti animali mandati nello spazio dall’Unione Sovietica per testare la sopravvivenza di una creatura vivente fuori dalla Terra: era il 3 novembre del 1957 quando la cagnolina Laika moriva nello Spazio a bordo dello Sputnik 2, tra terrore e stenti, di troppo caldo e troppo freddo. Si chiamava Kudrjavka, una meticcia di circa tre anni, e venne lanciata alle 02:30 dal Cosmodromo di Bajkonur dentro una navicella con ...

Accadde oggi - 1 novembre 1897 : nasce la Juventus - il club bianconero festeggia 122 anni : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per tutte gli appassionati del mondo del calcio e delle statistiche ed in particolar modo per i tifosi della Juventus, il club bianconero festeggia 122 anni ed adesso si prepara con fiducia al proseguo della stagione con l’intenzione di confermarsi sempre più protagonista. Era il 1° novembre 1897 e su una panchina di Corso Re Umberto a ...

Accadde oggi : il 1° Novembre 1814 si apre il Congresso di Vienna : Il Congresso di Vienna – voluto dalle grandi potenze per ridisegnare il volto dell’Europa dopo il periodo napoleonico – si aprì l’1 Novembre 1814 e durò – con la parentesi dei “cento giorni” conclusasi a Waterloo – fino al 9 giugno del 1815. L’Italia ne uscì divisa in dieci staterelli, la maggior parte dominati direttamente o influenzati dall’Austria. La conferenza si tenne presso il ...

Accadde oggi : il 31 ottobre 2000 una data fondamentale per il volo umano spaziale : Il 31 ottobre 2000 è una data fondamentale per il volo umano spaziale. Quel giorno – ricorda Global Science – 2 cosmonauti russi e un astronauta americano sono partiti dalle steppe del Kazakistan a bordo di una Soyuz per raggiungere per la prima volta la Stazione spaziale. L’Expedition 1, rimasta in carica fino al 18 marzo 2001, ha agganciato l’avamposto spaziale due giorni dopo la partenza il 2 novembre e durante la missione ...

Gianluigi Buffon - Accadde oggi : l'esordio in Nazionale - a 19 anni e sotto la neve : Era il 29 ottobre del 1997 e, da allora, sono passati ormai 22 anni. L'Italia era impegnata a guadagnarsi il pass per i Mondiali di Francia '98 ai playoff, dopo aver chiuso al secondo posto il girone di qualificazione alle spalle dell'Inghilterra. Gli azzurri di Cesare Maldini, per qualificarsi ai M

Accadde oggi : il 28 ottobre 1922 la Marcia su Roma : Cominciata il 26 si conclude il 28 ottobre la “Marcia su Roma” con la quale le camicie nere fasciste conquistano il potere. Vittorio Emanuele III si rifiuta infatti di firmare lo stato d’assedio usando l’esercito contro i manipoli di Benito Mussolini. Inizia di fatto una dittatura che si concluderà il 25 luglio del 1943. La decisione di un’azione forte da parte del partito fascista venne presa il 16 ottobre, nel corso di ...

Accadde oggi : il 24 ottobre 1917 la disastrosa sconfitta italiana durante la I Guerra Mondiale : Avvenne il 24 ottobre 1917 la peggiore sconfitta dell’Italia durante la Prima Guerra Mondiale: quel giorno l’esercito austro-tedesco sfondò il fronte tra Plezzo e Tolmino, all’altezza del paesino di Caporetto, dando inizio a una ritirata che si arrestò solo dietro il Piave, da dove, esattamente un anno dopo, partì la controffensiva culminata nel successo di Vittorio Veneto. La battaglia di Caporetto, o 12ª battaglia ...

Accadde oggi : il 21 ottobre 1805 la battaglia di Trafalgar : Il 21 ottobre 1805 al largo del promontorio di Trafalgar, la flotta inglese, guidata dall’ammiraglio Horatio Nelson infligge una severa sconfitta alle navi francesi appoggiate da quelle spagnole. Nelson muore sul ponte della sua ammiraglia, la Victory. La vittoria britannica confermò la supremazia navale che il Regno Unito aveva stabilito nel corso del XVIII secolo. L'articolo Accadde oggi: il 21 ottobre 1805 la battaglia di Trafalgar ...