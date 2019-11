Il Collegio 4 | il prof Maggi ne ha per tutti | “Rimango sconvolto” | e su Maggy Gioia…

Fonte : gossipetv

(Di giovedì 7 novembre 2019) Andrea, Il: “Rimango sconvolto”, le parole sugli studenti di oggi Il. Andreaè sicuramente uno dei volti più noti del, ormai arrivato alla sua quarta seguitissima edizione su Rai Due. Dea Verna lo ha intervistato per il settimanale Oggi chiedendogli opinioni e pareri sugli studenti in generale e sulla classe … L'articolo Il4, ilne ha per: “Rimango sconvolto”, e suGioia… proviene da Gossip e Tv.

itsmek4t3 : sto recuperando la puntata del collegio e la bionda fa ‘è una mancanza di rispetto’ perché i due nuovi hanno ricevu… - SottopassoStua : RT @sugarpulp: Sono aperte le prenotazioni per gli eventi dell' #800PadovaFestival. Sabato 23 novembre alle 18.00 appuntamento con #AndreaM… - LACASEBooks : RT @sugarpulp: Sono aperte le prenotazioni per gli eventi dell' #800PadovaFestival. Sabato 23 novembre alle 18.00 appuntamento con #AndreaM… -