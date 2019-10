Carola Rackete | l' intervista a Il Venerdì | Solo se venite in treno

Decreti sicurezza - Orfini e Pd e il piano "Forza Carola Rackete" : come smantelleranno le leggi di Salvini : Tutto pronto per l'assalto ai Decreti sicurezza targati Matteo Salvini. La sinistra del Pd guidata da Matteo Orfini, con la sponda di LeU, preme per lo smantellamento delle leggi su sbarchi e rimpatri, Luigi Di Maio e M5s frenano (sarebbe una imbarazzante ammissione di "colpevolezza", una manciata d

Lapo Elkann come Carola Rackete : "Non chiamiamoli migranti ma nuovi italiani" : Parla Lapo Elkann, sembra Carola Rackete o uno degli onorevoli Pd saliti a bordo della Sea Watch. "La Sicilia è la terra di accoglienza più importante che c'è nel Paese dei nuovi italiani. La bontà d'animo e la generosità dei siciliani è molto forte per tanti motivi", spiega a Palermo il rampollo Ag

Carola Rackete - tre scafisti sulla Sea Watch. Gianni Tonelli : "Traghettatrice di torturatori" : Tre immigrati a bordo della Sea Watch capitanata da Carola Rackete sono trafficanti di esseri umani. "Ciò dimostra - accusa il deputato della Lega Gianni Tonelli - Carola non è la soccorritrice caritatevole dipinta dalla sinistra e dai suoi esponenti politici saliti a bordo della nave, ma una traghe

Clima : la capitana Carola Rackete con Rebellion “assedia” la Cancelleria a Berlino : Carola Rackete sta partecipando alla manifestazione di protesta del movimento Extinction Rebellion per chiedere azioni urgenti per fermare il cambiamento Climatico: "Il governo tedesco non sta facendo nulla. Bisogna passare all'azione, non c'è tempo da perdere", ha tuonato la capitana dall'accampamento di protesta installato nelle immediate vicinanze dell'edificio governativo.Continua a leggere

Greta Thunberg e Carola Rackete - ambientalisti e Ong fanno un partito insieme : Tira una brutta aria in politica. Eravamo convinti di aver visto il peggio con la nascita del governo giallorosso, i grillo-comunisti al potere e la loro ideologia a metà tra Utopia e Incompetenza. E invece, tenetevi forte, al peggio non c' è mai fine perché stanno arrivando i gretini al seguito del

Applausi per Carola Rackete a Bruxelles - lei chiede 'Dove eravate quando avevamo bisogno?' : Carola Rackete è intervenuta a Bruxelles con un discorso incentrato sulla sua avventura con la nave Sea Watch nel mese di giugno di quest'anno; l'audizione è stata consentita in quanto il 3 ottobre ricorreva la Giornata del Migrante e la Commissione del Parlamento Europeo si riuniva per discutere di Libertà Civili, Giustizia, Affari Interni. La capitana della nave Sea Watch si è dilungata sui fatti accaduti a giugno, soprattutto il 29, quando ...

Ue - Carola Rackete al Parlamento europeo : “Dove eravate quando ho chiesto aiuto? Governi hanno alzato muri - nella culla dei diritti umani” : Dopo l’episodio della Seawatch3 “ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?” Lo ha dichiarato Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 all’audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. ” È stato una vergogna notare questo atteggiamento dall’Europa, la culla dei diritti umani. Nonostante il ...

