Statue nel Tevere, Papa chiede perdono

"Come vescovo di questa diocesi chiedoalle persone che sono state offese". Lo ha detto il, riferendosi alla vicenda dellette lignee delle "Pachamama", rubate dalla chiesa di S.Maria in Traspontina e gettate nel, durante il Sinodo dei vescovi sull'Amazzonia. "Hanno creato tanto clamore mediatico". Erano state esposte "senza intenzioni idolatriche", sono state "ritrovate e non danneggiate",dice il.Leriproducono una donna incinta ed erano state portate dagli indigeni al Sinodo.(Di venerdì 25 ottobre 2019)