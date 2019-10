Editoria | “l’agenzia Askanews licenzia 23 giornalisti Abete scarica sui lavoratori il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019), l’agenzia di stampa che fa capo a Luigi, ha comunicato l’apertura della procedura dimento collettivo nei confronti di 23, pari a un terzo della redazione. “Con una forzatura inspiegabile, mentre era in corso un confronto con la rappresentanza sindacale interna, l’azienda ha comunicato oggi l’apertura della procedura”, riferisce il comitato di redazione di, in un comunicato. “E questo quando ancora è pendente il verdetto del tribunale sul piano di concordato presentato dalla stessa azienda. Per l’ennesima volta, quindi, l’editore Luigidecide dire suiil peso di difficoltà economiche e di scelte gestionali discutibili e oggi, dopo anni di cassa integrazione, ha deciso di mandare a casa un terzo della redazione”. “Il Cdr didenuncia l’atteggiamento irresponsabile ...

