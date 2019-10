Meteo | Italia divisa in 2 | danni per i temporali al Nord e allerta siccità al Sud

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo - vampata africana sull'Italia : torna il caldo estivo : Sarà un fine settimana all'insegna dell'estate: eccezion fatta per qualche caso isolato, le condizioni Meteo che stanno per aprire le porte al mese di novembre dovrebbero essere assolutamente incoerenti alla stagione. A riportarlo è IlMeteo.it, secondo cui a causa di una vampata africana le temperature saranno destinate ad aumentare con picchi fino a 32°C. La media climatica anomala sarà superiore di circa 10°C.\\ I termometri saranno spinti a ...

Meteo - Italia spaccata in due nel weekend : temperature oltre i 30 gradi e nubifragi : Sta viaggiando a grandi passi dal Regno Unito, in direzione della Penisola Iberica per arrivare poi sull’Italia. Si tratta di un vortice ciclonico carico di maltempo che, dopo aver fatto il suo ingresso da Nord, provocando “una maggiore copertura nuvolosa e anche primi fenomeni sparsi, concentrati essenzialmente sui settori nord-occidentali e su gran parte dell’area alpina”, si spingerà sul resto del Paese nel corso del ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge alluvionali al Nord/Ovest - caldo estivo al Centro/Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – Ha iniziato a piovere in modo intenso nella Liguria centrale, dove soltanto stamattina sono già caduti 73mm di pioggia a Genova Fabbriche, 68mm a Genova Prà, 43mm al Porto di Arenzano, nelle stesse zone già colpite dai violenti nubifragi dei giorni scorsi (siamo ad oltre 630mm settimanali!), e il tempo è nuvoloso, umido e uggioso su tutto il Nord/Ovest tanto che a Torino la temperatura è ferma ad appena +15°C in pieno ...

Meteo - nubifragi e "ruggito" africano : Italia spaccata nel weekend : Nel fine settimana lo Stivale sarà diviso in due parti, con condizioni Meteorologiche completamente opposte: il Nord sarà...

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 - la tendenza di AccuWeather : caldo e poca neve su Italia e Balcani - grande freddo sull’Est Europa [DETTAGLI] : AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense che dal 1962 fornisce Previsioni Meteo estremamente precise su ogni parte del mondo, ha pubblicato la sua tendenza per l’Inverno 2019-2020 in Europa. Mentre i Paesi dall’Italia ai Balcani probabilmente vivranno un Inverno tranquillo con lunghe ondate di tempo asciutto, il peggio delle tempeste di vento arriverà presto su Isole Britanniche, Scandinavia e Nord Europa. E chissà se quest’anno ...

Protezione Civile : i Canadair rientrati in Italia a causa delle condizioni Meteo avverse : I due Canadair CL 415 decollati ieri pomeriggio da Ciampino alla volta del Libano, dove vasti incendi stanno interessando il Paese, sono stati costretti a rientrare in Italia a causa di condizioni meteo avverse incontrate durante il viaggio. Il rientro si è reso fondamentale per non mettere in pericolo la sicurezza degli equipaggi e dei mezzi. Nel frattempo il cambiamento delle condizioni meteo-climatiche stanno rendendo la situazione degli ...

Previsioni Meteo 16 ottobre : Italia divisa - temporali al Nord e al Sud e sole al Centro : Che tempo farà oggi, mercoledì 16 ottobre? Secondo le Previsioni meteo, mentre al Centro il tempo si manterrà stabile e soleggiato, temporali brevi ma di una certa intensità sono in arrivo al Nord, tra Lombardia e Veneto, e in Campania, Calabria e Sicilia, dove la protezione civile ha diramato allerta gialla. Ma già in serata tornerà l'alta pressione.Continua a leggere

Previsioni Meteo - nel weekend inizia la stagione delle grandi piogge : pericolosa area di convergenza sull’Italia : Previsioni Meteo – Le abbondanti piogge che nelle ultime 24 ore hanno colpito il Centro/Nord hanno riportato scenari tipicamente autunnali su granparte d’Italia: le precipitazioni più abbondanti hanno colpito la Liguria centrale, con ben 497mm di pioggia a Genova Fabbriche e 407mm ad Arenzano, ma anche in Piemonte si sono verificate precipitazioni molto intense, soprattutto nell’alessandrino con 232mm a Capanne di Marcarolo, ...

Previsioni Meteo 15 ottobre : forte maltempo sull’Italia - al Nord temporali e grandine : Le Previsioni meteo di oggi 15 ottobre confermano l’arrivo di una forte perturbazione sull’Italia. Il maltempo intessa soprattutto le regioni del Nord, in particolare la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e anche la Toscana e l’Emilia Romagna. Al Sud cieli sereni o parzialmente nuvolosi ma nel corso della serata peggiora su Campania e Sicilia meridionale.Continua a leggere

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...