Libri | dalla chiusura dei manicomi com’è migliorata la vita dei matti?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) “La normalità, intesa nel senso nobile del termine, altro non è se non un continuo oscillare tra salute e malattia, entrambe strettamente collegate all’ambiente socio culturale nel quale la persona vive”, si legge nella prefazione di Assunta Signorelli al libro Le scarpe dei(Ad este dell’equatore) del ricercatore indipendente Antonio Esposito. Un lavoro importante, che nasce da un progetto di ricerca sui 40 annilegge 180 (legge Basaglia) e dall’incontro fortuito, nei seminterrati dell’exo Santa Maria Maddalena di Aversa, con un cumulo di scarpe abbandonate, spaiate, rosicate dai topi. Scarpe senza lacci, vietati ino, indossate da quanti – donne, uomini e bambini – sono stati rinchiusi in quel luogo, secondo una cultura e una normativa che trasformava l’azione psichiatrica in intervento di ordine pubblico, portando ino chi ...

