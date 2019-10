Brexit senza fine | rinviato ancora il divorzio dall' Ue

Brexit - il governo inglese ai costruttori auto : “senza accordo vi daremo sovvenzioni” : Giorno dopo giorno, quel raggelante spettro si fa sempre più vicino: si parla della cosiddetta “Brexit senza accordo”, la stessa che rischia di mettere in ginocchio l’industria automobilistica inglese. E che potrebbe costringere a una repentina ritirata continentale molti costruttori che, attualmente, possiedono importanti linee produttive oltremanica. Perciò, il governo inglese sta cercando di definire gli strumenti adatti per sostenere i ...

Queen's Speech svuotato di senso e senza messaggi politici. "Brexit entro il 31/10 è priorità del governo" : La priorità del governo ”è sempre stata quella di garantire la partenza del Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre”. È uno dei passaggi del Queen’s Speech, il tradizionale discorso d’apertura di una nuova sessione parlamentare scritto dal governo in carica e letto dalla regina a Westminster a Camere riunite. Un discorso che avviene quest’anno in circostanze straordinarie: ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

SCENARIO/ Dopo la Brexit arriva la crisi di un'Italia senza idee : Lo scontro tattico Renzi-Conte svela la mancanza di progetto di un intero paese. Ed espone l'Italia a una nuova, pericolosa crisi

Brexit : governo a corte Edimburgo - «Johnson chiederà proroga senza accordo» : Il governo britannico chiederà una proroga della Brexit se non si riuscirà a ottenere un nuovo accordo con la Ue e approvato dal Parlamento entro il 19 di ottobre come richiesto dal Benn Act

Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo : Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo. "Le persone hanno votato per uscire dell'UE. La maggior parte delle persone crede che il referendum

Brexit - Jonhson : accordo senza backstop : 16.06 Il premier britannico Johnson e il presidente uscente della Commissione Ue Junker si sono incontrati e hanno concordato sulla necessità di intensificare i colloqui in vista del 31 ottobre, data prevista per la Brexit. Juncker ha ribadito che la Commissione è pronta a"esaminare qualsiasi proposta risponda agli obiettivi del backstop"ma il Regno Unito non ne ha presentate. Johnson ha espresso la sua determinazione a raggiungere"un accordo ...

Come sarebbe una Brexit senza accordo : Un documento ufficiale – che il Parlamento britannico ha obbligato il governo a diffondere – descrive il «peggior scenario possibile» e le sue gravi conseguenze

Effetto Brexit : Anna - in Inghilterra da 55 anni - senza più residenza. "L’Italia mi aiuti” : Vive nel Regno Unito da 55 anni. Precisamente da quando aveva 2 anni. Nonostante ciò, Anna Amato non viene considerata dallo stato inglese una cittadina britannica. Come riporta il giornale online Metro, il Ministero degli interni ha notificato che la sua documentazione non era sufficiente a dimostrare la sua permanenza oltremanica per un periodo di tempo superiore a 5 anni. Anna si è trasferita a Bristol con i genitori quando ...

Brexit - la Camera dei Lord approva legge per il rinvio dell’uscita senza accordo : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre

Brexit - Camera dei Lord approva legge contro l’uscita senza accordo : manca solo la firma della regina : Dopo il voto favorevole alla Camera dei Comuni, anche i Lord hanno approvato la legge contro l’uscita senza accordo della Gran Bretagna dall’Unione europea promossa dalle opposizioni e da un gruppo di Tory dissidenti con l’obiettivo di imporre al governo di Boris Johnson la richiesta di un rinvio della Brexit, prevista per il 31 ottobre, in caso di mancato accordo entro il 19 dello stesso mese. Una legge che alla Camera Alta ...

Dieci cose che le imprese europee devono sapere in caso di Brexit senza accordo : La Commissione europea sollecita le imprese che commerciano con il Regno Unito a prepararsi a un'uscita senza accordo ultimando i preparativi prima del 31 ottobre. E per agevolarle ha pubblicato una lista di controllo dettagliata. “Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, tutte le parti coinvolte nelle catene di approvvigionamento con il Regno Unito - indipendentemente dal loro luogo in cui sono ...

“Tenetevi pronte alla Brexit senza accordo” - dice la vigilanza europea alle banche : Milano. Mentre si tira un sospiro di sollievo per lo stabilizzarsi della situazione politica dell'Italia, aumentano le preoccupazioni per la prospettiva di una una Brexit senza accordo e per gli "effetti collaterali" che questo potrebbe avere nei vari settori della finanza e dell'economia. Il Consig

Brexit - cosa succede senza il «No Deal»? : DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITutto da rifare per Boris Johnson. La Camera dei Comuni ha bocciato il No Deal, ovvero l’uscita dall’Unione Europea senza un accordo. Lo scenario auspicato dal primo ministro Boris Johnson per non far slittare la Brexit oltre la scadenza fissata del 31 ottobre. Nella votazione di mercoledì 4 settembre la Camera dei Comuni ha approvato, con 327 voti favore (tra cui quelli dei parlamentari ...