Montagna | Vicenza | trovato senza vita escursionista sul Pasubio

(Di giovedì 17 ottobre 2019), 17 ott. (Adnkronos) – è stato ril’disperso da ieri sul. Ieri l’allarme era scattato dopo le 17, lanciato dai compagni di escursione che, dopo averlo perso di vista lungo la Strada delle gallerie, erano rientrati alle auto dove però lui non c’era. Partiti da Bocchetta Campiglia in mattinata, sei amici avevano iniziato a risalire l’itinerario. Arrivati all’altezza della 19a galleria si erano fermati a cercare gli occhiali che uno di loro aveva perso, mentre M.T., 67 anni, di Bagnacavallo (Ra), aveva proseguito da solo. Raggiunto il Rifugio Papa, dove c’era anche il gestore, e non avendolo, i compagni avevano pensato fosse già sceso e hanno imboccato la Strada degli Scarubbi verso valle. Una volta alla macchina alle 17 circa però l’uomo non c’era, il cellulare risultava ...

