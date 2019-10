Tennis : Nick Kyrgios chiude la stagione. L’australiano protagonista di un incidente stradale senza conseguenze : L’australiano Nick Kyrgios ha deciso di dire basta, almeno per il momento, e quindi non lo vedremo più protagonista nei tornei di Vienna e di Parigi-Bercy. L’aussie, che aveva ricevuto una squalifica (con condizionale) di sedici settimane per alcuni comportamenti tenuti in campo (oltre a una multa di 25.000 dollari), è stato anche protagonista anche di un incidente stradale. La propria Dodge Demon è stata letteralmente demolita ma, ...

Tennis - ATP Zhuhai 2019 : Andreas Seppi liquida Nick Kyrgios in due set e accede agli ottavi di finale : Andreas Seppi dalla Cina con furore. L’altoatesino accede agli ottavi di finale dell’ATP di Zhuhai sconfiggendo l’australiano Nick Kyrgios (n.27 del mondo) con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un Seppi solido ha prevalso nei confronti dell’eccentrico australiano che, perso il primo parziale, è praticamente uscito da solo dalla partita, agevolando il compito all’azzurro, abile ad approfittarne. ...

Tennis – Panatta durissimo contro Nick Kyrgios : “è un cretino totale!” : Adriano Panatta durissimo nei confronti di Nick Kyrgios: che attacco al Tennista australiano Nick Kyrgios ha fatto tanto parlare di sè, nel corso della sua carriera, per degli atteggiamenti discutibili. Il Tennista australiano, proprio per il suo carattere… particolare, non riesce ad entrare nel cuore di tanti e sempre più numerosi sono i professionisti, o ex, che gli si scagliano contro. Lapresse Adesso è l’italiano Adriano ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Roger Federer doma Nick Kyrgios al super tie-break - Europa di nuovo avanti sul Resto del Mondo per 5-3 : Al termine di un match durato un’ora e 50 minuti che definire emozionante è perfino riduttivo Roger Federer ha battuto al super tie-break col punteggio di 6-7 7-5 10-7 Nick Kyrgios riportando in avanti l’Europa per 5-3 sul Resto del Mondo nella Laver Cup 2019. Primo set che vede due soli break nel quarto e nel quinto gioco, il primo lo subisce Kyrgios, il secondo Federer. Nel tie-break, inevitabile visto che non c’è stata nessun’altra palla ...