La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per

Atletica - obiettivo preciso per la Nazionale italiana : si punta a qualificare 5 staffette a Tokyo 2020 : La Nazionale Italiana punta ad avere tutte e cinque le staffette ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sarebbe un risultato storico Due staffette in finale, due record italiani, tre finali sfiorate. Dai Mondiali di Doha emerge un quadro incoraggiante per i quartetti azzurri, senza dubbio tra le note più positive dell’intera spedizione in Qatar. La rassegna iridata del Khalifa Stadium ha detto che l’Italia corre sempre più veloce e che ...

Nazionale italiana - Mancini alla vigilia : “Io come Pozzo? Manca una gara e ‘solo’ due Mondiali” : “Mi piacerebbe chiamare qualche giocatore giovane e arrivare primo nel gruppo per essere testa di serie all’Europeo, questo è l’obiettivo”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein di domani sera, traccia i prossimi gli obiettivi alla luce della matematica qualificazione agli Europei. “Ricordo comunque che siamo andati sotto ...

Nazionale italiana - Mancini : “Al Bambino Gesù esperienza indimenticabile” : “Queste sono le esperienze più belle, indimenticabili. Siamo qui per portare un po’ di sollievo a questi bambini che vedono i loro idoli da vicino: è una giornata straordinaria, la Nazionale deve essere questo, perchè è di tutti gli italiani, dei tifosi e dei bambini”. Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini al termine della visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. ...

La Nazionale italiana visita l’ospedale Bambino Gesù : “Venire qui il vostro gol più bello” [FOTO] : Tutta la Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini e dal presidente della Figc Gabriele Gravina è stata accolta da un bagno di folla durante la visita all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Poi gli azzurri dopo le foto e i selfie di rito, si sono suddivisi in gruppi per incontrare il maggior numero di bambini e ragazzi ricoverati, entrando nei diversi reparti dell’Ospedale. Alcuni giocatori (Bonucci, Verratti, Gollini e ...

Basket - la Nazionale italiana femminile torna al lavoro : le convocate del ct Capobianco per il raduno di Montegrotto Terme : Le azzurre tornano al lavoro in vista dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers, che scatteranno il 14 novembre con la sfida contro la Repubblica Ceca A qualche mese di distanza dalla conclusione dell’EuroBasket Women 2019, è tempo di tornare al lavoro per la Nazionale femminile. Il nuovo corso tecnico affidato ad Andrea Capobianco, che già ha allenato le Azzurre dal 2015 al 2017, si inaugura domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme ...

Nazionale italiana - visita degli Azzurri al Bambino Gesù : Sono giorni di grande attesa per piccoli e grandi tifosi della Nazionale di calcio italiana ricoverati al Bambino Gesù: domani, giovedì 10 ottobre, gli Azzurri arriveranno in visita nella sede del Gianicolo. In occasione dei 150 anni dell’ospedale, la Federazione italiana Giuoco Calcio è scesa in campo al fianco dell’Ospedale con una serie di iniziative finalizzate a sostenere la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. Al ...

Nazionale italiana - le parole di Acerbi : “Il mio obiettivo è arrivare all’Europeo non da comparsa” : “Ho fatto con Conte quasi tutto fino all’inizio dell’Europeo, ma poi ha scelto altri da portare in Francia. Ora il mio obiettivo è arrivare all’Europeo, ma non da comparsa. Cerco sempre di dimostrare, sia con la Lazio che con l’Italia, il mio valore”. Lo ha detto Francesco Acerbi, difensore della Lazio e della Nazionale, oggi a Firenze, al Centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri stanno ...

La Nazionale italiana in campo con la maglia verde - il pubblicitario boccia il nuovo look : “penalizzerà il gioco dei ragazzi di Mancini” : nuovo look per la Nazionale italiana di calcio: sabato gli azzurri scenderanno in campo con una nuova divisa verde, ma arriva la bocciatura del pubblicitario Sabato sera la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà la Grecia per le qualificazioni ad Euro 2020: in occasione della sfida contro gli ellenici l’Italia vestirà di verde per la seconda volta nella storia. Una decisione che divide il popolo italiano: c’è infatti chi apprezza ...

La Nazionale italiana di calcio giocherà in "verde" contro la Grecia : L'Italia cambia pelle. O, meglio, cambia maglia. PUMA, sponsor tecnico della Nazionale, ha creato un kit verde che debutterà il 12 ottobre contro la Grecia ed è stato scelto per diversi significati: si ispira al rinascimento, celebra i nuovi talenti che il nostro calcio sta facendo sbocciare, richiama il passato e la storia della squadra. Scendiamo nel particolare. Oggi,un gruppo di giovani calciatori sta conquistando un ruolo ...

Biathlon : la Nazionale italiana si divide tra Ramsau e Oberhof per prepararsi alla Coppa del Mondo : Il Biathlon azzurro è reduce dalla stagione dei record, suggellata dai successi di Dorothea Wierer e di Dominik Windisch nelle mass start iridate di Oestersund (Svezia). Un’annata stellare nella quale l’atleta altoatesina si è tolta anche la soddisfazione di conquistare la Sfera di cristallo della classifica generale (oltre a quella di specialità nell’inseguimento), grazie a tre vittorie in Coppa del Mondo e a tanti piazzamenti ...

Slittino : doppio raduno tra Lillehammer e Sigulda per la Nazionale italiana. I convocati : Si avvicina la stagione invernale, inizia a radunarsi finalmente, sul ghiaccio, la Nazionale italiana di Slittino che fino ad ora ha svolto la propria preparazione solamente a secco. Dal 30 settembre all’8 ottobre per una serie di test insieme alle altre nazionali del circuito di Coppa del mondo gli azzurri guidati da Armin Zoeggeler voleranno in Norvegia, precisamente a Lillehammer. Poi spostamento in Lettonia, a Sigulda, fino al 13 ...

LIVE Giro di Toscana 2019 in DIRETTA : c’è Egan Bernal! La Nazionale italiana punta su Formolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della novantunesima edizione del Giro di Toscana. La corsa organizzata dall’UC Pecciolese sarà valevole come prima prova del Challenge Toscana 2019 in memoria di Alfredo Martini; il secondo appuntamento avverrà domani con la Coppa Sabatini. Saranno 204 i chilometri da affrontare con partenza e arrivo a Pontedera. Il tutto su un ...

La Nazionale italiana è arrivata prima nel medagliere dei Mondiali di nuoto paralimpico : Ai Mondiali di nuoto paralimpico che si sono appena conclusi a Londra, la nazionale italiana si è classificata prima nel medagliere, per la prima volta nella sua storia. L’Italia ha ottenuto 20 medaglie d’oro, 18 d’argento e 12 di bronzo,

Ad Ascoli Piceno il XVIII Convegno dell’Associazione Nazionale italiana di Ingegneria Sismica : Quest’anno sarà Ascoli Piceno la sede deputata a ospitare uno degli eventi più qualificati e significativi a livello Nazionale sull’Ingegneria Sismica. Le principali attività del XVIII Convegno ANIDIS, che si terrà dal 15 al 19 settembre 2019, si svolgeranno in edifici collocati sul Colle dell’Annunziata che è uno dei luoghi più suggestivi della città: L’Auditorium Mons. Silvano Montevecchi e le due sedi della Scuola di Architettura ...