“Mike Bongiorno una volta…” Il racconto choc di Antonella Elia | che poi scoppia a

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Siamo nel salotto frivolo di Canale 5. È qui chesi racconta a Domenica Live al cospetto della padrona di casa Barbara D’Urso, tra privato e immagine pubblica e il ricordo di Mike: “Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso”. Unduro quello dell’ex soubrette che racconta un aneddoto non proprio semplicissimo: “Non ho mai litigato con Mike– ricorda– Ci sono state un paio di occasioni nei quali i nostri caratteri si sono scontrati. Una volta, una signora rifiutò una pelliccia in premio dicendo di essere animalista. Io mi misi a battere le mani, dicendo “brava”, perché mi sembrava bello che una persona rinunciasse a un premio di valore per un ideale. Mike mi disse una parola che non posso ripetere, iniziava con la “r” e finiva con “ita”, perché quello era lo ...

