Casa del Cinema ricorda Agata Guttadauro a cinque mesi dalla sua scomparsa

La Casa è il vero tema sociale - il 2020 sia l’anno della svolta : In Italia e nella sua Capitale, il tema della casa - e della sua mancanza - sta diventando sempre più grave. Se non lo si affronta seriamente e non in misura emergenziale può solo peggiorare.Le vicende degli ultimi messi ne sono la riprova. A Roma lo sgombero di via Cardinal Capranica ha suscitato grande impressione. La mancanza di reali alternative ha condannato alcune famiglie a dormire in macchina. Alla ripresa delle lezioni i ...

Be Kind Award - il premio gentilezza il 13 novembre alla Casa del Cinema di Roma : Si può votare on line entro sabato 26 ottobre sul sito www.lets-be-Kind.com/be-Kind- Award oppure sui social instagram @letsbeKindfilm e FB @beKindfilm PREMIAZIONE – Roma, 13 novembre 2019 – h. 21.30 c/o Casa DEL Cinema BE Kind, il viaggio gentile di Nino, un bambino di 12 anni con la Sindrome di Asperger grazie al successo ottenuto nel suo percorso Cinematografico (Menzione Speciale della Giuria al Taormina Film Festival 2018, Menzione ...

Sulli - trovata morta in Casa la star del K-pop. Aveva 25 anni : Sulli, star del K-pop e icona del mondo musicale giovanile sudcoreano, è stata trovata morta in casa dal suo manager, nella periferia di Seul. Sono ancora ignote le cause del decesso della venticinquenne. La notizia è diventata subito virale, raggiungendo sui social milioni di tweet. In molti hanno postato la sua ultima apparizione in video, citando le sue parole: “Non sono una brutta persona. Perché dite cose cattive ...

Comandare tutti i dispositivi di Casa con un solo gesto della mano : Picchiettare i tasti sulla tastiera è scomodo, e sul lungo periodo pu addirittura presentare il conto sotto forma di fastidi o, peggio, la sindrome del tunnel carpale. Il rimedio naturale – anzi, tecnologico – sono le gesture, e sul mercato sono già arrivati oggetti dalle forme differenti che permettono di Comandare i dispositivi tramite i gesti. Uno di questi è Tap Strap, un dispositivo da indossare sulle cinque dita della mano sviluppato ...

Italia 5 Stelle - fotografia del Movimento in tempi di governo giallorosso. A trainare l’asse Grillo-Conte - mentre Di Maio e Casaleggio inseguono : Beppe Grillo, il padre visionario e unico vero leader. Giuseppe Conte, l’uomo di garanzia che gode della benedizione del fondatore. Luigi Di Maio, il capo politico all’inseguimento. Roberto Fico, il movimentista dentro le istituzioni che calma gli scalpitanti. Davide Casaleggio, il defilato con in mano le chiavi di Rousseau alla ricerca di più attenzioni. Chi è il Movimento 5 Stelle oggi, lo dicono le cinque fotografie dei leader che hanno ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019-2020 : vittoria di misura per Bolzano in Casa del Fehervar : Si è disputata questa sera la decima giornata di EBEL 2019-2020, torneo di Hockey su ghiaccio. Arrivata per Bolzano una vittoria molto importante (la seconda consecutiva nella competizione) in terra ungherese: Bernard e compagni si sono infatti imposti sul Fehervar AV19 con il punteggio finale di 3-4, portandosi ora a solamente tre punti dalla Fase Vincitori, vale a dire dal quinto posto, occupato al momento dallo Znojmo. CRONACA DELLA ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2020 : vittoria di misura per Bolzano in Casa del Fehervar : Si è disputata questa sera la decima giornata di EBEL 2019-2020, torneo austriaco di Hockey su ghiaccio. Arrivata per Bolzano una vittoria molto importante (la seconda consecutiva nella competizione) in terra ungherese: Bernard e compagni si sono infatti imposti sul Fehervar AV19 con il punteggio finale di 3-4, portandosi ora a solamente tre punti dalla Fase Vincitori, vale a dire il quinto posto occupato al momento dallo Znojmo. CRONACA DELLA ...

Infortunio Zapata - il comunicato della Colombia : ansia in Casa Atalanta : “Lo staff medico della nazionale Colombiana riferisce che Duvan Zapata congedato dal ritiro dopo aver subito un Infortunio nella partita contro il Cile. Il giocatore ha accusato un dolore alla coscia destra e per questo motivo si sottoporrà ad esami medici nelle prossime 48 ore per stabilire la diagnosi e il trattamento da seguire. Zapata rientrerà quanto prima dal suo club, dove effettuerà il recupero”. Sono ore di ansia per ...

Infortunio Medel - preoccupazione in Casa Bologna : la situazione : Infortunio Medel – Le partite delle Nazionali che sono andate in scena nelle ultime ore hanno portato diversi infortuni, in particolar modo nel match Colombia-Cile si è fermato il calciatore dell’Inter Sanchez ma non solo c’è preoccupazione in casa Bologna per le condizioni di Medel. L’ex Inter è una pedina fondamentale per l’allenatore Sinisa Mihajlovic ma sembra destinato a saltare le prossime partite, per ...

Violenta la ex in auto e poi scappa a sniffare cocaina : ritrovato a Casa della sorella : Violenta la ex compagna nell'auto e poi si dà alla fuga. Per questo motivo, un uomo di 31 anni è stato tratto in arresto dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Un atro caso di stupro brutale ai danni di una donna per mano dell'ex fidanzato. Stando a quanto riferisce la testata di informazione La Sicilia, i fatti sarebbero occorsi appena qualche giorno fa, in data 10 ottobre, a ...

Ronaldo e la sua storia all'Inter : 'Mi sentivo a Casa - il 5 maggio una grande delusione' : Un grande amore tramutatosi in ostilità quando decise tutto ad un tratto di andar via, l'indimenticabile delusione dello scudetto perso il 5 maggio 2002 e la speranza che si possa tornare a vincere già da quest'anno. Questo, in sintesi, il Ronaldo-pensiero espresso durante un lungo intervento al Festival dello Sport di Trento, evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Il Fenomeno, approdato all'Inter nel 1997, ha indossato la maglia della ...

I giocatori della Turchia esultano pro Erdogan - Calderoli sbotta : “Demiral e Under tornino a Casa loro!” : Roberto Calderoli ha condannato aspramente l’esultanza ‘militare’ dei giocatori della Turchia: il vice presidente del Senato ha puntato il dito contro gli ‘italiani’ Demiral e Under Nelle ultime ore sulla nazionale di calcio della Turchia sono piovute pungenti critiche. Il motivo? L’esultanza in posa militare dei calciatori dopo la vittoria nel match contro l’Albania. Il gesto è stato chiaramente ...

M5s - Casaleggio : “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra festa. Spero alleanza con Pd più solida della precedente” : “Gli ex ministri assenti? Secondo me hanno sbagliato, avrebbero dovuto partecipare a questa grande festa del Movimento”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio a Italia 5 stelle, rispondendo ai cronisti sulla scelta di Giulia Grillo e Barbara Lezzi di non partecipare alla festa del Movimento 5 stelle L'articolo M5s, Casaleggio: “Ex ministri hanno sbagliato a non partecipare alla nostra ...

Giappone - Hagibis colpirà oggi Tokio e la regione del Kanto : oltre mezzo milione di persone via da Casa : Piogge torrenziali e vento forte su tutta la costa centro orientale del Paese. Prima vittima a Est della capitale: un uomo morto in seguito al ribaltamento della propria auto