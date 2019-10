Atletica | Filippo Tortu | “Darei 8 alla mia stagione | il mio obiettivo però è il 10 nel

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

Atletica - Mondiali 2019 : ecco i quartetti delle 4×100 dell’Italia. C’è Filippo Tortu - Cattaneo sostituisce Desalu - donne come a Yokohama : Sono stati appena resi noti i quartetti che prenderanno parte alla 4×100 in rappresentanza dell’Italia questa sera ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Negli uomini c’è subito da rilevare un cambio: è quello che interessa Federico Cattaneo, il quale prenderà il posto in prima frazione di Eseosa Desalu, che non ha recuperato in tempo da un affaticamento al retto femorale occorso dopo la sua batteria dei ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - l’Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all’attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...

Atletica - Mondiali 2019 – Filippo Tortu : “La finale dei 100 metri era l’obiettivo. A Tokyo gareggerò su una sola distanza” : Filippo Tortu e una finale dei Mondiali nei 100 metri. Era dal 1987 che un azzurro non raggiungeva questo traguardo e lui l’ha fatto, ha vinto la propria “medaglia d’oro”, ottenendo il miglior crono stagionale nell’occasione che più contava (10″07). Non era stata un’annata facile per lui: la scelta tra 100 e 200 metri e un infortunio. Tuttavia a Doha ha ritrovato il filo del discorso e, pur soffrendo nel ...

Atletica - Mondiali 2019 : l’Italia s’è desta! Filippo Tortu ruggisce - Stecchi in finale da outsider. E ora la notte di Eleonora Giorgi : L’Italia s’è desta ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Dopo una prima giornata molto difficile, il sabato di gare ha sorriso ai nostri colori: Filippo Tortu si è qualificato alla finale dei 100 metri da cui un azzurro era assente da 32 anni e ha concluso con un onorevole settimo posto in 10.07, Claudio Stecchi ha staccato il pass per l’atto conclusivo nel salto con l’asta superando 5.75 al secondo tentativo (suo ...

Mondiali Atletica – Filippo Tortu 7° nei 100 metri - l’azzurro ironico : “ero indeciso se correre il più forte che potevo o…” : Filippo Tortu scherzoso e soddisfatto dopo la sua finale Mondiale a Doha: le parole dell’atleta azzurro dopo il 7° posto nei 100 metri Settimo posto per Filippo Tortu, questa sera, nella finalissima dei 100 metri ai Mondiali di Atletica di Doha 2019. L’azzurro ha chiuso la gara, vinta da Coleman, con il suo primato stagionale, rimanendo comunque soddisfatto per il risultato ottenuto. “Sono molto orgoglio di aver ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu ha fatto sognare l’Italia - polvere di stelle in un 100 da sogno. Il ragazzo genuino che fa innamorare : Filippo Tortu ha risvegliato l’Italia, l’ha rianimata, ha ridato ossigeno a un’intera Nazione, ha scaldato i cuori di un popolo intero che nella prima serata di un sabato sera di inizio autunno si è riunito davanti al televisore: dopo 32 anni di digiuno, c’era un azzurro nella Finale dei 100 metri ai Mondiali, la gara regina, quella che incorona l’uomo più veloce del Pianeta, una prova che premia l’icona ...

Atletica - Mondiali 2019 – Filippo Tortu : “Ho dato tutto e sono contento del mio risultato!” : Filippo Tortu è settimo nella finale dei 100 metri maschili dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. Lui, la sua medaglia d’oro, l’aveva già vinta centrando la qualificazione a questo atto conclusivo e, tra i migliori atleti del Pianeta, l’azzurro è riuscito a sciorinare li miglior crono stagionale personale (10.07). Un riscontro considerevole, tenuto conto che il suo distacco dal britannico Zharnel Hughes (10.03 per il Campione ...

VIDEO Finale 100 metri Mondiali Atletica : Chris Coleman trionfa in 9.76 - Filippo Tortu ottimo settimo : Chris Coleman si è laureato Campione del Mondo dei 100 metri, lo statunitense ha giganteggiato a Doha (Qatar) e si è imposto nella gara regina dell’atletica leggera primeggiando con un perentorio 9.76 (sesto performer di tutti i tempi). L’Italia si è stretta attorno a Filippo Tortu che ha riportato il tricolore nell’atto conclusivo della rassegna iridata dopo 32 anni, il velocista brianzolo ha concluso in settima posizione col ...

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 - Chris Coleman il più veloce del Pianeta con 9.76 : Filippo Tortu aveva scritto una pagina di storia qualificandosi alla finale dei 100 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, il velocista brianzolo ha corso un atto conclusivo di assoluto spessore e ha concluso in settima posizione col tempo di 10.07: si tratta del miglior crono stagionale per il 21enne che ha fatto tutto quello che doveva fare, è uscito in maniera positiva dai blocchi di partenza, ha corso un buon lanciato in seconda corsia ...

Mondiali Atletica Doha - Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri : Filippo Tortu è arrivato settimo nella finale dei 100 metri nei Mondiali di Atletica. A Doha ha vinto l'americano Coleman.Continua a leggere

Impresa di Filippo Tortu : è in finale sui 100 metri ai mondiali di Atletica : È finale mondiale sui 100 metri per Filippo Tortu. Lo sprinter azzurro con 10"11, terzo nella sua semifinale, è approdato nella finale iridata in programma questa sera allo stadio Khalifa di Doha in Qatar. La precedente partecipazione di un azzurro in una finale mondiale risale a domenica 30 agosto del 1987 in occasione dei mondiali di Roma quando Pierfrancesco Pavoni giunse settimo. Tortu, primatista italiano dei 100 metri con 9"99 ...