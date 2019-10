Domenica Live e Live Non è la d’Urso | 13 ottobre | tutti gli ospiti

Eva Henger replica a Mercedesz : a Domenica Live “in difficoltà” - il motivo : Eva Henger risponde alla figlia: a Domenica Live “Mercedesz in difficoltà”, il motivo. Poi altre ‘sue verità’ su Lucas Peracchi Prosegue il botta e risposta a distanza tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Nelle ultime settimane le due donne si sono confrontate a distanza su un tema molto delicato. Eva ha sostenuto che sua […] L'articolo Eva Henger replica a Mercedesz: a Domenica Live “in difficoltà”, il ...

LIVE F1 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - nuovo scontro tra Ferrari e Mercedes - qualifiche rinviate a Domenica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma del giorno – I possibili orari del weekend in caso di tifone Le parole di Vettel – Le parole di Leclerc Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE di OA Sport della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Suzuka la Ferrari cercherà di chiudere al meglio questa ...

Live - Non è la D'Urso passerà al lunedì dopo Temptation Island Vip - Le Iene torneranno alla Domenica : Non è bastata la "svolta" politica, con le ospitate di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, per rinvigorire i risultati Auditel tiepidi (nonostante le chiusure a notte inoltrata) ottenuti dalle prime puntate della seconda edizione di Live - Non è la D'Urso, il talk show in prima serata, in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso.La nuova mossa di Mediaset, infatti, stando ad una notizia pubblicata da Giuseppe Candela per Dagospia, sarebbe ...

Mercedesz Henger - malore in diretta a Domenica Live e scambi di “frecciatine” con la madre Eva : «Dietro le galline ci vanno solo i polli» : Il rapporto tra Mercedesz Henger e la madre Eva sembra sempre più compromesso. La 28enne ha avuto un attacco di panico in diretta a Domenica Live proprio mentre riportava la sua versione dei fatti e dava della bugiarda all’ex pornostar. Mercedesz nega che il fidanzato Lucas Perracchi l’abbia mai picchiata e dopo il malore continua il botta e risposta social con la madre. Eva Henger ha replicato alle dichiarazioni rese durante il ...

Domenica Live - Mercedesz Henger : 'Lucas non mi hai sfiorato neanche con un dito' : Non è iniziata nel migliore dei modi l'intervista di Mercedesz Henger a Domenica Live. Dopo le accuse della settimana scorsa da parte della madre, la ragazza ieri era in studio per replicare. Eva Henger fece delle accuse davvero pesanti nei confronti della figlia ma, soprattutto nei confronti del suo attuale fidanzato Lucas Peracchi. Il ragazzo, noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, da qualche mese convive con ...

Ascolti tv - dati Auditel Domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Domenica Live - attacco di panico in diretta per Mercedesz Henger : il motivo del malore : Drammatico momento televisivo per Mercedesz Henger, colta da un malore durante l’ospitata a Domenica Live. La ragazza non ha retto alle accuse shock di sua madre, Eva Henger, che ha fatto alcune clamorose rivelazioni sul fidanzato della giovane, Lucas Peracchi. Secondo la madre, la ragazza sarebbe “

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Ascolti Domenica Live - Non è la d’Urso : Barbara cresce al 13 - 3% : Live Non è la d’Urso, Ascolti 4^ puntata: Barbara cresce e raggiunge il 13,3% di share È andata in onda ieri la quarta puntata di Live Non è la d’Urso, il talk in prima serata condotto da Barbara d’Urso che, contro una concorrenza monstre, ha totalizzato i seguenti Ascolti: 2.273.000 telespettatori e il 13,3% di share. Una crescita discreta rispetto all’11,9% di settimana scorsa, merito di una puntata scoppiettante in ...

Mercedesz Henger - attacco di panico a ‘Domenica Live’. L’intervento di Barbara D’Urso : Mercedesz Henger, ospite di ‘Domenica Live’, del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente: Ospite la scorsa settimana a “Domenica Live”, Eva Henger aveva accusato il modello (ex tronista di Uomini e Donne), di aver più volte alzato le mani sulla figlia. Secondo quanto spiegato dall’ex attrice a luci rosse ne sarebbe seguito un tira e molla tra i due, che sui ...

Domenica Live - la d'Urso a Cecchi Gori operato d'urgenza : Volevi curarti da solo : "Venerdì sera ho dato la notizia che eri uscito dalla terapia intensiva... ti senti giovane come un ragazzino... da due giorni stavi malissimo e Volevi curarti a casa da solo...": ha esordito così la conduttrice Barbara d'Urso nella nuova puntata di Domenica live, rivolgendosi a Vittorio Cecchi Gori, ospite della trasmissione in collegamento dall'ospedale presso cui è stato recentemente ricoverato d'urgenza.\\Nel nuovo appuntamento tv del ...