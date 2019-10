Stati Uniti | clamoroso a Denver | dalle maniche corte alla neve in 24 ore

Argentina-Stati Uniti - Mondiali rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani, mercoledì 9 ottobre, la Coppa del Mondo di rugby propone, tra le tre sfide in programma, quella valida per la Pool C, che alle ore 6.45 italiane, metterà di fronte Argentina e Stati Uniti. I Pumas dovranno vincere per assicurarsi il terzo posto e qualificarsi aritmeticamente alla Coppa del Mondo del 2023. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta ...

Gli Stati Uniti hanno messo in “blacklist” 28 organizzazioni cinesi coinvolte in abusi contro gli uiguri : Il governo statunitense ha annunciato di avere inserito nella sua “blacklist” 28 organizzazioni cinesi perché sospettate di essere coinvolte in episodi di sistematici abusi contro la minoranza etnica cinese degli uiguri, che è musulmana e vive per lo più nella

«Joker» film da botto al box office in Italia e negli Stati Uniti : Come c’era da aspettarsi, il film Joker ha già fatto il botto al box office. Uscito giovedì 3 ottobre in Italia – dove poche settimane prima aveva vinto il Leone d’Oro a Venezia 76, la pellicola di Todd Phillips ha già incassato più di 6,2 milioni di euro. La cifra da record rende Joker uno dei migliori debutti cinematografici della stagione, dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone. Un dato da considerare ...

Gli Stati Uniti : “Turchia pronta ad invadere il nord della Siria” : La Casa Bianca ha annunciato che la Turchia si appresta a invadere il nord della Siria. "Le forze armate degli Stati Uniti non sosteranno questa operazione e, avendo sconfitto il califfato territoriale dello Stato Islamico, non saranno più nell'area circostante". I dettagli dell'operazione dovrebbero essere resi noti a novembre.Continua a leggere

Mondiali di atletica 2019 – La staffetta 4×400 agli Stati Uniti : Italia sesta a Doha : L’Italia della staffetta maschile 4×400 sesta ai Mondiali di atletica 2019: l’oro agli Stati Uniti Solo nel 1983, nell’edizione inaugurale dei Mondiali, ad Helsinki, l’Italia seppe fare meglio. Fu quinta, con Stefano Malinverni, Donato Sabia, Mauro Zuliani e Roberto Ribaud, in 3:05.10. Tra le nazionali in gara Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Germania Ovest, paesi che non esistono più. Oggi, trentasei anni ...

Stati Uniti - i resti del gangster Dillinger - il “Nemico Pubblico n.1” - saranno riesumati : I resti del gangster americano John Dillinger, al suo tempo noto come "il Nemico Pubblico n.1", saranno riesumati alla fine dell'anno su richiesta dei nipoti. Il famoso rapinatore di banche, che seppe guadagnarsi la fama di moderno 'Robin Hood' fu ucciso a Chicago nel 1934 dall'Fbi. Secondo i suoi discendenti nella sua tomba è stata sepolta un'altra persona.Continua a leggere

Atletica - Mondiali 2019 : Davide Re porta l’Italia in finale nella 4×400 - gli azzurri staccano il pass olimpico. Gli Stati Uniti firmano il miglior tempo : Fantastica Italia nella 4×400 uomini che con il terzo posto nella prima batteria vola in finale ai Mondiali di Atletica. La gara è stata aperta in maniera discreta da Edoardo Scotti che ha passato il testimone in quinta posizione. nella seconda frazione Vladimir Aceti ha spinto con convinzione anche se si è leggermente staccato dal resto del gruppo. Il cambio di passo è stato dato da Matteo Galvan che ha tenuto il suo ritmo fino ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia fuori dalla finale 4×400 donne per 17 centesimi. Miglior tempo per gli Stati Uniti : Spettacolo, emozioni e colpi di scena nelle batterie della 4×400 femminile ai Mondiali di Atletica di Doha. Due batterie di alto livello che hanno visto tra le protagoniste le squadre più attese come la Giamaica, la Polonia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e anche la nostra Italia, beffata per soli 17 centesimi. Nella prima batteria le giamaicane (Roneisha McGregor, Anastasia Le-Roy, Tiffany James, Stephenie Ann McPherson) hanno dominato, ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia fuori dalla finale 4×400 donne per 17 centesimi. Miglior tempo per gli Stati Uniti : Spettacolo, emozioni e colpi di scena nelle batterie della 4×400 femminile ai Mondiali di Atletica di Doha. Due batterie di alto livello che hanno visto tra le protagoniste le squadre più attese come la Giamaica, la Polonia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e anche la nostra Italia beffata per soli 17 centesimi. Nella prima batteria le giamaicane (Roneisha McGregor, Anastasia Le-Roy, Tiffany James, Stephenie Ann McPherson) hanno dominato, ...

Sarà Mark Zuckerberg a scegliere il prossimo presidente degli Stati Uniti? : (foto: Drew Angerer/Getty Images) Le cose si mettono abbastanza bene per Elizabeth Warren, candidata di sinistra alle primarie del Partito democratico. Joe Biden, a lungo favorito, è alle prese con lo scandalo ucraino (che potrebbe portare all’impeachment di Trump, ma dal quale difficilmente Biden uscirà illeso); Bernie Sanders, il candidato socialista e quindi più a sinistra della stessa Warren, ha invece dovuto sospendere la campagna ...

Mai Stati Uniti - Rai 3/ Streaming video del film con Ambra Angiolini : Mai Stati Uniti in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Nel cast Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Foglietta. Streaming del film

Mai Stati Uniti : trama - cast e curiosità del film con Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme : Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di Mai stati uniti, commedia di Carlo Vanzina, in onda venerdì 4 ottobre alle 21.20 su Rai3. Mai stati uniti: trailer Mai stati uniti: trama Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele hanno vite complicate e personalità nevrotiche, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli stati uniti, per spargere le ceneri ...

Mai Stati Uniti film stasera in tv 4 ottobre : cast - trama - streaming : Mai Stati Uniti è il film stasera in tv venerdì 4 ottobre 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Mai Stati Uniti film stasera in tv: cast La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Ricky Memphis, Anna Foglietta, Ambra Angiolini, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela ...

Negli Stati Uniti il numero delle morti collegate alle sigarette elettroniche è salito a 18 : I Centri per la prevenzione e il controllo delle medicine (CDC), tra gli organismi sanitari più importanti degli Stati Uniti, hanno detto giovedì che attualmente nel paese ci sono 1.080 casi di malesseri collegati all’uso di sigarette elettroniche e che