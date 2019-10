Shock Roma | Petrachi indagato | rischia un anno di squalifica DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Fulmine a ciel sereno in casa. Gianluca, direttore sportivo dei giallorossi, risultadalla Procura Federale. Il motivo è presto detto. Il 10 settembre, durante la presentazione di Mkhitaryan, fu proprio, come se fosse la cosa più naturale del mondo, a dire di aver iniziato a lavorare per laquand’era ancora sotto contratto con il Torino. Le sue parole “Quando la prima volta a maggio ho incontrato l’Inter, ho posto il mio prezzo” non sono passate inosservate. A maggio il dirigente era ancora granata e per le regole in vigore non avrebbe potuto lavorare per un’altra società. Giuseppe Pecoraro, Procuratore Federale, ha aperto un’indagine a carico di. Come se non bastassero le parole del direttore sportivo, ci sono altri indizi. Un blitz a Madrid per incontrare Paulo Fonseca e illustrargli il progetto, ...

