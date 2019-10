Viola Davis alla Festa del Cinema di Roma per un incontro col pubblico e il Premio alla

L’eredità de Le Regole del Delitto Perfetto secondo Viola Davis - ben oltre il suo storico Emmy : Viola Davis si prepara a dire addio a Le Regole del Delitto Perfetto e al suo personaggio più iconico, quello che le ha permesso di fare il grande salto in carriera e che l'ha portata a vincere uno storico premio, il primo Emmy Award assegnato ad un'attrice afroamericana come miglior protagonista per una serie tv drammatica. Era il 2005 quando Viola Davis faceva commuovere la platea e la sua collega Kerry WashingtonViola Davis faceva ...

Agli Emmy 2019 trionfano le sneakers di Viola Davis insieme al rosso e al rosa : Ancora una volta è Viola Davis a incarnare la libertà di espressione per una donna, e cosa c'è di meglio che cambiare scarpa e mettersi comodo da un certo momento in poi? Agli Emmy 2019, la bella attrice si presenta con entrambi i suoi volti e se sul red carpet sfila davanti ai fotografia impazziti con tanto di tacchi altissimi, sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles si presenta poi con le sneakers ai piedi, in barba alle convenzioni ...

Viola Davis sarà Michelle Obama nella serie tv First Ladies - : Niccolò Sandroni Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv targata Showtime incentrata sulle mogli dei presidenti degli Stati Uniti Viola Davis, attrice premio Oscar nel 2017 per Barriere, sarà l’ex First Lady Michelle Obama in una serie tv che racconterà la vita delle mogli dei presidenti americani. La serie tv, prodotta dalla stessa Davis e dal marito Julius Tennon con la JuVee Productions, nella sua prima stagione ...

