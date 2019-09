Taylor Mega soffre ancora di bulimia | l’influencer finalmente si confessa

Taylor Mega fa una confessione choc a Mattino 5 : “Soffro di bulimia” : Mattino Cinque: Taylor Mega parla dei suoi problemi alimentari e spiazza tutti La vita patinata di Taylor Mega non è sempre rosa e fiori come appare. L’influencer, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha confessato oggi a Mattino 5 di soffrire di bulimia. Uno sfogo che ha spiazzato tutti nel salotto di Federica Panicucci. “Purtroppo da quando ho vent’anni soffro di bulimia. Non è facile parlarne perchè te ne vergogni. Mi ...

Taylor Mega bacia la ex corteggiatrice Giorgia Caldarulo : Baci e passione travolgente per Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. La bionda tutta curve è stata pizzicata da Settimanale Nuovo con la corteggiatrice che in tv sognava di conquistare il tronista Paolo Crivellin. Sintonia e tenerezze tra le due sono evidenti.

Erica Piamonte e Taylor Mega - botta e risposta sui social : "Nessuna spiegazione da lei" - "E' inutile che fa la gelosa..." : Il triangolo hot tra Taylor Mega, Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte, nato dopo le foto pubblicate dal settimanale Nuovo ritraenti un bacio tra la Mega e la Caldarulo, si arricchisce di un nuovo capitolo.Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 15, infatti, dopo lo sfogo di rabbia pubblicato sui social indirizzato a Taylor Mega, ha aggiunto altri dettagli riguardanti la questione delle foto precitate, dichiarando di non esserne mai ...

Taylor Mega replica a Erica Piamonte : Dove stava quando non era a Milano e non era con me? : La lite in corso tra Taylor Mega ed Erica Piamonte si arricchisce di nuovi capitoli di giorno in giorno. Dopo la pubblicazione delle foto in cui la bionda friulana bacia appassionatamente un'altra ragazza (che non è la Piamonte), l'ex concorrente del GF16 è intervenuta per fare chiarezza sul suo rapporto con la Mega.\\Fino a pochi giorni fa nessuna delle due aveva mai ammesso che tra loro ci fosse un rapporto amoroso. Certo, che non fosse una ...

Erica Piamonte ancora contro Taylor Mega : Aspetto spiegazioni : Dopo qualche giorno di silenzio, Erica Piamonte ha deciso di tornare sull'argomento che tiene banco da ormai qualche giorno per dare la sua versione dei fatti sul tradimento (o presunto tale) di Taylor Mega nei suoi confronti. Come ormai consuetudine, Erica Piamonte ha scelto le storie di Instagram per raccontare come si sarebbe evoluta la vicenda, già dal famoso 9 settembre, quando Riccardo Signoretti ha comunicato di essere in possesso di ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo - altre dolcezze : finte? Parla l’influencer : Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, arrivano altre dolcezze: tutto finto? Parla l’influencer friulana Taylor Mega e Giorgia Caldarulo continuano a scambiarsi dolcezze sui social. Negli ultimi post di entrambe non sono infatti mancati cuoricini reciproci. Non sono nemmeno mancate le voci che continuano a sostenere che la coppia lesbo sia stata creata a tavolino, per […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, altre dolcezze: finte? ...

Taylor Mega : "Bisex? Non voglio etichettarmi - non faccio distinzioni tra uomini e donne" (video) : Dopo la pubblicazione delle foto in cui bacia un'ex corteggiatrice di 'uomini e Donne' (che ha suscitato l'ira di Erica Piamonte), Taylor Mega, nelle scorse ore, ha risposto, alla provocazione di un'utente che ha criticato il proprio modo di affrontare la questione:prosegui la letturaTaylor Mega: "Bisex? Non voglio etichettarmi, non faccio distinzioni tra uomini e donne" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 settembre 2019 16:58.

Topless provocatorio per Taylor Mega dopo le polemiche : Taylor Mega sa rendere sexy anche una semplice tuta da ginnastica e lo ha dimostrato con l'ennesima storia su Instagram in cui si è mostrata senza reggiseno, con la zip abbassata e decisamente maliziosa Non è un periodo facile per Taylor Mega, in questi giorni al centro dell'attenzione per la relazione con Giorgia Caldarulo. Le due sono state fotografate intente a scambiarsi un bacio passionale e la foto è stata pubblicata in esclusiva dal ...

Taylor Mega ha una nuova fidanzata un’ ex di Uomini e Donne : Un nuova fidanzata per Taylor Mega. Dopo le sue love story con Flavio Briatore (pare), i trapper Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang e il miliardario iraniano Hormoz Vasfi, sembra che l’influencer, sia innamorata di una collega di “Uomini e Donne”. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”, Taylor infatti sarebbe fidanzata con una ragazza già conosciuta a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Signoretti ha postato ...

Taylor Mega il bacio bollente con Giorgia. L'ex Erica Piamonte : "Ma non ti fai schifo? Sei una me**a" : Taylor Mega ed Erica Piamonte sono una coppia da inizio estate, eppure il settimanale Nuovo Tv ha paparazzato la bella influencer baciare un'altra donna. La Mega avrebbe infatto tradito la sua fidanzata con L'ex corteggiatrice del programma di Canale5 Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. "Allora come s

Taylor Mega - la nuova fidanzata travolta dagli insulti. Ma ora parla lei : “La verità” : Uno dei gossip più discussi è quello che vede protagoniste Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. L’influencer e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state sorprese a scambiarsi un bacio passionale dai paparazzi del settimanale Nuovo. “Taylor Mega non smette di stupire – anticipava il direttore della rivista, Riccardo Signoretti, su Instagram – Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia ...

Taylor Mega smentisce la liaison con la Piamonte : ‘Solo amicizia’ : Il bacio tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo ha creato scompiglio nella vita di Erica Piamonte. Nella giornata di ieri, la Piamonte ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Taylor Mega. Il motivo della discordia? La copertina di Nuovo pubblicata da Riccardo Signoretti, dove compare la friulana che bacia una persona. Nella didascalia della copertina, il direttore del settimanale di cronaca rosa addirittura ha ...

ERICA PIAMONTE TRADITA DA Taylor MEGA/ Spunta Daniele Dal Moro : incontri segreti? : ERICA PIAMONTE scopre del bacio di TAYLOR MEGA e Giorgia Caldarulo e si infuria: 'Ci siamo nascoste per i tuoi genitori e ora? Non ti fai schifo?'

