Mirko Matteucci | sparito il tassista di Zoro Nessuna notizia da giugno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si chiamae per il pubblico di Propaganda Live è un volto molto noto. Il-opinionista è infatti con la squadra di Diego Bianchi-fin dai tempi di Gazebo (in onda su RaiTre) e ha seguito la “carovana” anche su La7. Peccato che da un po’ si siano perse le sue tracce: danon scrive più sui social ed èanche dalla trasmissione. “Missouri 4”, così viene chiamato da Bianchi, sembra introvabile. I fan del programma si chiedono se si tratti di una gag organizzata ad arte dal team di Propaganda Live o se l’uomo siadavvero. Da La7 dicono di non sapere nulla anche se fanno sapere di stare studiando il modo per comunicare agli spettatori dove si trova. L'articoloildidaproviene da Il Fatto Quotidiano.

