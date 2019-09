Doppietta Ferrari a Singapore | vince Vettel su Leclerc |  terzo Verstappen

GP Singapore LIVE - Vettel vince davanti a Leclerc e scaccia i fantasmi : è Doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

F.1 - GP Singapore - Doppietta della Ferrari : vince Vettel : Doppietta della Ferrari al Gran Premio di Singapore, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. Sebastian Vettel ha rotto un digiuno durato 392 giorni, vincendo la gara davanti al compagno di squadra Charles Leclerc: è la quinta vittoria del tedesco sul Marina Bay Street Circuit, un record assoluto. Sul gradino più basso del podio di Marina Bay sale la Red Bull di Max Verstappen, che è riuscito a tenersi alle spalle le due Mercedes di ...

GP Singapore LIVE - Vettel vince davanti a Leclerc e scaccia i fantasmi : è Doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

Gp Singapore - è Doppietta Ferrari : Vettel batte Leclerc e si riscatta : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

GP Singapore LIVE - Vettel vince e scaccia i fantasmi - Doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

F1 - GP Singapore 2019 : SOGNO ROSSO! Vettel vince davanti a Leclerc - Doppietta epica! La Ferrari domina e riapre tutto! : La dodicesima edizione del GP di Singapore di F1 si chiude con una storica doppietta Ferrari che segna la rinascita di Sebastian Vettel che centra in maniera incredibile la cinquantatreesima vittoria in carriera e la prima dall’ormai lontanissimo Spa 2018. Il tedesco della Ferrari sfrutta al meglio l’undercut nel primo e unico pit stop per balzare davanti a tutti nell’incredulità generale del box e soprattutto di Charles ...

GP Singapore LIVE - Vettel vince e scaccia i fantasmi - Doppietta Ferrari : Finale - Vettel vince e scaccia i propri fantasmi, quinto successo per lui a Singapore. Secondo Leclerc per una doppietta Ferrari che mancava da due anni. Terzo Verstappen, poi Hamilton Bottas Albon...

Ferrari - Doppietta a Singapore : vince Vettel su Leclerc - terzo Verstappen : Gara decisamente strategica segnata da ritmi volutamente bassi, pit stop e safety car. Delusione Mercedes: Hamilton quarto e Bottas quinto

Singapore Airlines - le Ferrari ‘decollano’ a Marina Bay! Vettel vince dopo un anno - Leclerc confeziona la Doppietta : Il pilota tedesco interrompe il proprio digiuno e torna sul gradino più alto del podio, beffando Leclerc grazie al gioco dei pit-stop. Mercedes giù dal podio, Verstappen terzo Splendida doppietta per la Ferrari a Singapore, Sebastian Vettel torna a vincere dopo più di un anno, risalendo su quel gradino più alto del podio che gli mancava dal Gran Premio del Belgio 2018. Photo4/LaPresse Una rivincita pazzesca quella del tedesco, abile a ...

F1 - GP Italia 2019 : la Ferrari a caccia della Doppietta a Monza - Mercedes pericolose sul passo gara : Variante della Roggia, le due curve di Lesmo, la Variante Ascari e la Parabolica: simboli di un Autodromo storico. Monza è questo e il suo nome e la sua essenza sono legati indissolubilmente alla Scuderia Ferrari: 90 anni di vita, 90 anni di storia e 90 anni di mito. Sarà quindi un’edizione speciale quella del 14° round del Mondiale 2019 di F1 e nel team di Maranello le motivazioni per imporsi sono molte. A Spa (Belgio) la Rossa ha ...

Gp Belgio - super Doppietta Ferrari : Leclerc in pole - Vettel è secondo : doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1'42«519...

Griglia di partenza F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica qualifiche. Leclerc in pole position - Doppietta Ferrari! Vettel 2° - Hamilton 3° : A Spa si sono disputate le qualifiche del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1. Grande spettacolo sul circuito delle Ardenne dove i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position, le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno fatto la voce grossa anche se le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas non hanno mollato con le loro Mercedes. Di seguito la Griglia di partenza del GP del Belgio 2019, tappa del ...

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica FP3. Altra Doppietta Ferrari - Leclerc davanti a Vettel. Hamilton contro il muro : Le Ferrari continuano a volare a Spa e hanno dominato anche le prove libere 3 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha timbrato il miglior tempo in 1:44.206 che ha preceduto il suo compagno di squadra Sebastian Vettle di quattro decimi, Altra doppietta del Cavallino Rampante con le gomme soft: le Rosse sono le naturali favorite per la conquista della pole, non potranno sbagliare nelle qualifiche che scatteranno alle ore ...

F1 - GP Belgio 2019 : risultati e classifica FP2. Leclerc davanti a Vettel - Doppietta Ferrari : le Rosse volano a Spa - Mercedes a 8 decimi : La Ferrari sta letteralmente volando a Spa e ha dominato anche le prove libere 2 del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1. Dopo aver giganteggiato in mattinata nella FP1, le Rosse si sono ripetute nel pomeriggio: questa volta è stato Charles Leclerc a segnare il miglior tempo in 1:44.123 con sei decimi di vantaggio sul compagno di squadra Sebastian Vettel che invece era stato il miglior nel turno precedente. Le Mercedes sono attardate di otto ...